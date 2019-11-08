Журналисту информагентства "Росбалт" Александру Швареву заочно предъявили обвинения в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве более 3 млн рублей. Суд рассмотрит вопрос о его аресте. Сам Шварев находится в Латвии.
Ališeras Usmanovas
© RIA/Scanpix

Об обвинениях в адрес Шварева СМИ сообщили в четверг. Ранее в рамках этого уголовного дела у него был статус свидетеля. Вопрос о его заочном аресте суд рассмотрит 11 ноября.

По словам адвоката журналиста Владимира Жеребенкова, уголовное дело против журналиста по статье "Клевета" возбудили еще декабре 2018 года. Претензии вызвали публикации Шмарева, в которых тот писал о возможной причастности бизнесмена Алишера Усманова к освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - того задержали после перестрелки на Рочдельской у ресторана Elements.

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"Мы не комментируем следственные действия", - заявил Би-би-си представитель Усманова.

Громкое дело о стрельбе у ресторана вылилось в аресты верхушки московского управления Следственного комитета, включая руководителя главка генерала Александра Дрыманова. По версии обвинения, они получили взятку от криминального авторитета Шакро Молодого за освобождение Итальянца и его подельников из-под стражи.

Жеребенков был защитником бизнесмена Олега Шейхаметова - тот якобы передавал руководителям СК часть денег за освобождение Итальянца. Чьи это были деньги, неясно, но речь об Усманове в уголовном деле шла, отмечает адвокат.

"Саша Шварев эту историю озвучил, олигархам крайне не понравилась она", - утверждает Жеребенков. По делу о клевете обыски проходили и дома у Шварева, и в редакции "Росбалта".

"Следователи очень дерзко себя вели", - отметил адвокат. Дело в отношении журналиста носит заказной характер, уверен он.

Шварев в мае 2019 года уехал в Ригу на лечение, "у него болела поджелудочная", утверждает адвокат. До последнего времени никакого развития по делу о клевете не было, пока вчера Жеребенков не узнал о появлении эпизода по статье "Вымогательство".

Это дело возбудили 1 ноября, а уже 2 ноября журналиста объявили в международный розыск - заочно арестовать обвиняемого без этого нельзя. Ни адвокату, ни самому Швареву о новом эпизоде в деле следователи не сообщали. "А зачем? Все тайно и негласно, как они любят делать", - иронизирует Жеребенков.

В чем обвиняют Шварева?

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомилась Би-би-си, следствие считает, что в 2018 году Шварев совместно с неким Алишером Абдуллаевым разместил на нескольких сайтах статьи под заголовками "Алишер Усманов. Статус: авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро", "Усманов. Связи: Солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ".

В этих статьях, по оценке МВД, содержится заведомо ложная информация о совершении Усмановым преступлений.

Кроме того, говорится в материалах дела, Шварев и Абдуллаев вымогали 50 тысяч долларов у казахского бизнесмена Кенеса Ракишева за удаление статей, в которых говорилось о связи предпринимателя с перестрелкой на Рочдельской улице.

Сам Шварев рассказал Би-би-си, что не знаком с Абдуллаевым, и сейчас они с адвокатами пытаются выяснить, кто это такой. По его словам, уголовное дело полностью сфабриковано. Журналист не знает, вернется ли в Россию. Он говорит, что это будет зависеть от решения суда о его заочном аресте: "Хочется надеяться хоть на какую-то справедливость".

Как сообщил источник Интерфакса, следствие подготовило документы в Интерпол о розыске и задержании Шварева. По обвинению в клевете ему грозит штраф до 5 млн рублей либо обязательные работы сроком до 480 часов, по обвинению в вымогательстве - до 15 лет лишения свободы.

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