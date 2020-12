"Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией, и за 80, чтобы сохранять память о Второй мировой войне и ее ужасах. У остальных не было подобной подготовки", - продолжает автор.

Проводя аналогии с кино, Захарек предположила, что, если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, его бы захотелось выключить уже через двадцать минут. В отличие от вымышленного апокалипсиса, он был "не только мучительным, но и раздражающе обыденным; повседневная рутина обратилась против нас".

Помимо коронавируса и сопряженных с ним проблем, журналистка вспомнила о природных бедствиях - пожарах в Австралии и Калифорнии, спорных действиях и заявлениях действующей администрации США, смерти таких людей, как судья Рут Гинзбург, борец за гражданские права Джон Льюис, баскетболист Коби Брайант, актер Чедвик Боузман, о вызвавшем масштабные протесты убийстве Джорджа Флойда.

"Американцы по своей природе оптимистичны. Вот почему наши союзники любят нас, даже если они тайно издеваются над нами за нашей спиной - но нам все равно! <...> Оптимизм - наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не может быть всегда утро. Иногда нам нужно пережить самый темный час. Рассвет ждет своего часа", - заключает автор статьи.

