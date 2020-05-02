aA
В Испании постепенно ослабляют карантин. Впервые за семь недель жители страны могут выходить из дома на прогулку или для занятий спортом.
Жителям Испании разрешили выходить из дома после семи недель карантина
© AFP / Scanpix

Жители Испании снова могут выходить из дома, начиная с субботы, 2 мая. На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер. Ранее, 26 апреля, детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тысяч человек с COVID-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Оставшаяся без денег мать: из-за действующих законов пострадали тысячи людей (10)

Женщина, которая одна воспитывает ребенка и находится в...

COVID-19 в Беларуси. Слишком много неизвестных для математического анализа ситуации (29)

Беларусь седьмая в Европе по росту общего числа...

В Картяне – семейный очаг коронавируса: пациента неделю назад выписали домой (2)

Заболели члены семьи пациента Картянской католической...

В пятницу жители Литвы активно регистрировались в мобильные пункты на сдачу образцов (168)

В пятницу жители Литвы активно регистрировались в...

Эмигрант отказался от службы в Литовской армии: я 8 лет живу в Англии и работаю на Amazon (278)

Мартинас С. из Тельшяй, который без уважительной...

|Maža didelių žinių kaina