Жителям Испании разрешили выходить из дома после семи недель карантина

Жители Испании снова могут выходить из дома, начиная с субботы, 2 мая. На протяжении семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Живущим в одной квартире гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер. Ранее, 26 апреля, детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.
С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тысяч человек с COVID-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось.
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