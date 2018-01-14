Жители Гавайских островов получили на свои мобильные телефоны предупреждение, гласившее: "Угроза приближающейся к Гавайям баллистической ракеты. Немедленно направляйтесь в укрытие. Это не учебная тревога".

Губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед гавайцами, объяснив, что причиной тревоги стал некий сотрудник, нажавший не ту кнопку.

Американское правительство пообещало провести всестороннее расследование.

Система предупреждения была введена из-за того, что островной штат США потенциально находится в пределах досягаемости ракет Северной Кореи.

В декабре на Гавайях впервые со времен холодной войны проверили работу системы оповещения о ядерном нападении.

Полноценная паника

Газета Honolulu Star-Advertiser сообщила, что СМС о тревоге было разослано властями по ошибке в 08:07 утра. Спустя 18 минут людей поспешили успокоить, разослав электронное письмо с опровержением.

Для отправки СМС с опровержением потребовалось 38 минут.

Ведомство сообщило, что ложная тревога вызвала полноценную панику.

По сообщению канала CNBC, извещение о тревоге действительно вызвало у людей сильную панику, многие побежали искать бомбоубежища.

Северокорейская угроза

Между тем ракетно-ядерная программа Северной Кореи вызывают все большую озабоченность в мире.

В прошлом году КНДР неоднократно грозилась запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам. Гавайи же являются ближайшим к северокорейской территории американским штатом.

В сентябре Пхеньян провел шестое ядерное испытание.

В декабре Honolulu Star-Advertiser написала, что ракета, запущенная из КНДР, может долететь до Гавайев за 20 минут.

"Если вы не в помещении, немедленно найдите укрытие в здании. Оставайтесь в помещении, не приближаясь к окнам. Если вы за рулем, безопасно остановитесь на обочине и найдите укрытие в ближайшем здании, где вам нужно лечь на пол. Мы сообщим, когда угроза минует. Это не учебная тревога!", - говорилось в сообщении.