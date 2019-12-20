30-летний Адольфо Мартинес признался журналистам, что он похитил флаг из ненависти к гомосексуалистам. Его признали виновным в преступлении по мотивам ненависти, в неосторожном обращении с огнем и рецидивизме.

Как сообщает полиция, инцидент произошел около полуночи в клубе Dangerous Curves, посетители которого жаловались на угрозы со стороны мужчины. Когда к заведению подъехали стражи порядка, возмутителя спокойствия уже выставили за дверь клуба.

После этого Мартинес отправился в церковь и унес оттуда флаг. Затем он вернулся к клубу и поджег флаг на улице, используя воспламеняющуюся жидкость. Он также угрожал поджечь местный бар.

Сразу после ареста он признал вину и рассказал о мотивах своих действий.

"Для меня было честью сделать это, это благословение господа. Я просто сжег их гордость", - сказал он в интервью телеканалу KCCI-TV, которое использовалось в суде как свидетельство против него.

Пастор Эйлин Гэбби, открыто заявлявшая о своей гомосексуальности, говорит, что согласна с выводами следствия.

"Я всегда считала, что Эймс не так прогрессивен, как многие думают, и здесь до сих пор есть большие странные сообщества", - говорила она в интервью изданию Des Moines Register.

"12 незнакомых мне людей, которые не имеют отношения ко мне или к этому приходу, сказали, что этот человек совершил преступление, которое мотивировано нетерпимостью и ненавистью", - отмечала она.

Прокурор округа Стори Джессика Рейнолдс заявила, что Мартинес стал первым человеком в истории страны, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

"Реальность такова, что существуют люди, совершающие преступления против других людей из-за их расы, пола или сексуальной ориентации", - посетовала она в интервью местному изданию Ames Tribune.

"Когда такое происходит, очень важно, чтобы мы как общество сплотились, а людей, ответственных за такие поступки, ждали бы очень серьезные последствия", - сказала Рейнолдс.