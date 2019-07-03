Как пишет gazeta.ru, тень коснулась земли недалеко от чилийского города Ла-Серена. Далее она двигалась на юго-восток. Затмение завершилось вблизи Буэнос-Айреса в Аргентине.
Сегодняшнее затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогли наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также некоторых регионов Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.
Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние случается вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.
Лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода, период между ними — две недели.
В течение 2019 года ожидается пять затмений. В частности, три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля).
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
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