Жители затронутых погромами казахских сел бегут в соседнюю Киргизию

Государственная пограничная служба Киргизии зафиксировала увеличение потока на контрольно-пропускных пунктах после погромов в приграничном Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. С ночи пункты пропуска пересекает больше людей, чем обычно, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пограничную службу республики.

Отмечается, что люди, в основном женщины и дети, покидают Казахстан через контрольно-пропускные пункты "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок - автодорожный". Конфликтов и происшествий не зафиксировано. Охрана на границе Киргизии после столкновений в близких к ней селах усилена. По словам источника "Ферганы", в город Токмок идет наплыв жителей сел Масанчи, Сортобе и Булан батыр, которые были затронуты беспорядками.

Пограничная служба Казахстана со своей стороны утверждает, что "увеличения или уменьшения потока граждан не наблюдается". При этом пограничники отметили, что в выходные дни обычно наблюдается увеличение пассажиропотока. Они также не подтвердили информацию об усилении несения службы.

Корреспондент портала "Хабар 24" сообщил, что на границе с Киргизией ввели облегченный вариант въезда для женщин. Некоторые водители ждут въезда с 10 утра.

Корреспондент портала Vласть со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Киргизию подались дунгане - потомки одного из этнических меньшинств Китая, центрами расселения которых являются села Масанчи и Сортобе. Одна из жительниц Сортобе рассказала, что ее семья во время погромов пряталась дома, помощи полиции они не дождались.

О том, что большинство собравшихся на границе - этнические дунгане, сообщает и "Радио Азаттык". Около 200 человек на территории Киргизии вблизи пункта пропуска ждут своих родственников из Казахстана. Встречающие оказывают нуждающимся первую помощь и обеспечивают их горячим питанием.

Дунганская диаспора Казахстана обратилась к диаспоре в Кыргызстане с просьбой помочь жителям Масанчи. Председатель киргизской ассоциации дунган Карим Ханджеза рассказал изданию Kloop, что власти республики предложили помощь с обеспечением пострадавших и новоприбывших едой и временным жильем.

По словам одного из полицейских на границе, ожидается прибытие около 10 тысяч человек. "Если ты дунганин - все, избивают без лишних разговоров. Раньше такого не было", рассказал журналистам один из представителей диаспоры.

Заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий массовых беспорядков, призвал уехавших в Киргизию соотечественников вернуться. "Завтра мы с акимом [губернатором региона] и другими членами комиссии поедем на границу, посмотрим. Не надо ехать в Киргизию, надо оставаться здесь, а здесь мы наведем порядок", - заявил он (цитата по РИА "Новости").

В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, который власти республики позиционируют как бытовой, а не межэтнический, погибли 8 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров сообщил, что в больницах остаются 37 человек, 9 из них в реанимации, передает ТАСС. Шесть человек были доставлены в клиники Алма-Аты санитарной авиацией.

Власти Казахстана сначала сообщали о массовой драке из "хулиганских побуждений", которую полиция локализовала и взяла под контроль. Однако в дунганской диаспоре заявили, что полиция начала действовать только спустя сутки после начала погромов, и если бы вмешалась вовремя, жертв можно было избежать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только утром 8 февраля признал, что ситуация оказалась серьезной, привела к жертвам, погромам и поджогам. Однако межэтническую подоплеку конфликта власти по-прежнему категорически отрицают.

Агентство КазТАГ приводит имена погибших со ссылкой на ассоциацию дунган Казахстана: Исыров Баху 1988 года рождения, Чонтей Абдула 1986 г.р., Харсанов Рамазан, Ясыров Малик (учитель казахского языка и информатики средней школы N17 села Сортобе); Шисыр Рахим, Хишанло Сулейман, Лохаш Лугмар, Киров Исхар.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье "Убийство" Уголовного кодекса Казахстана.

"Медиазона" отмечает, что к официальной версии произошедшего остаются вопросы. Так, сообщается, что сначала конфликт вспыхнул в селе Сортобе, где полиция днем 7 февраля остановила автомобиль правонарушителя. Тот попытался скрыться, а затем вместе с родственниками напал на догнавших его полицейских и закидал их машину камнями. Позже тем же вечером стало известно о том, что десятки агрессивно настроенных жителей устроили массовую драку в селе Масанчи. Почему конфликт из села Сортобе перенесся в село Масанчи, не сообщается.

Ночью на фоне погромов на юге Казахстана отключили доступ к Whatsapp. Власти блокировку не прокомментировали, но известно, что через мессенджер рассылали провокационные сообщения.

По данным "Медиазоны", в пятницу кто-то начал рассылать фотографии 80-летнего казаха и его сыновей, на которых якобы напали дунгане. Мужчине якобы "сломали бедро топором", а его сыновей избили арматурой. В сообщениях писали, что полицейские пытались задержать дунган.

Бизнесмен и оппозиционный активист Мухтар Тайжан, используя фото неизвестного пожилого мужчины в больнице, размещенное в Facebook жителем города Тараза, написал о "большом межнациональном конфликте" в Масанчи. По его словам, дунгане подрались с полицейскими после того, как избили пожилого мужчину и его сыновей на дороге к селу Сортобе.

Также официальные лица утверждают, что конфликт разросся из-за действий неких провокаторов, "которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость". Что это за провокаторы и какова была их цель, не сообщается. К вечеру 8 февраля полиция освободила около 80 задержанных в результате конфликта из-за их непричастности. Ранее между селами Масанчи и Каракемер собрались около 200 человек с требованием освободить задержанных.

Уроженец Масанчи Фарид рассказал "Подъёму", что поводом для беспорядков стал дорожный конфликт, возникший между казахом и дунганином: автомобилисты не поделили дорогу. По словам собеседника издания, "обычная драка" уже уладилась, но начались провокационные сообщения, и неожиданно все вылилось в это. Это межнациональная проблема".

"Ночью просто пришли, приехали и бомбить начали. Там никакой помощи, чтобы звонить куда-то, нет. Они пришли чисто ломать. По всем рассылкам ложное сообщение прошло, и всех агрессивных казахов призвали нападать. Они громили все подряд, не смотрели, дома это пожилых людей или не пожилых", - сообщил житель села.