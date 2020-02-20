Жители Полтавской области в Украине протестуют против коронавирусного карантина

В поселке Новые Санжары Полтавской области в четверг, 20 февраля, разгорелись массовые протесты против размещения на карантин эвакуированных из Уханя граждан Украины. Жители поселка перекрыли дорогу межрегионального значения. К месту протеста были стянуты бойцы Национальной гвардии и тяжелая военная техника, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Павловский. Произошли столкновения между протестующими и прибывшими на место полицейскими.

Эвакуированные украинцы приземлились в Харькове

В расположенный в Новых Санжарах медицинский центр Национальной гвардии Украины должны доставить украинцев, эвакуированных из китайского города Ухань, ставшего очагом коронавируса. В четверг самолет с ними приземлился в международном аэропорту Харькова. На его борту находились 72 пассажира - 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

В течение 14 дней они будут пребывать в карантине в Новых Сажарах, куда их доставят на пяти автобусах в сопровождении полиции, заявил "Интерфаксу" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. У прибывших из Уханя пока не выявлено признаков коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Украины.

Зеленский обещает беспрецедентные меры безопасности

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, прибывший на место протестов, призвал украинцев быть сдержанными и взвешивать свои поступки. "Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. Ни у кого нет симптомов острой респираторной инфекции", - написал он на своей странице в Faсebook. В пятницу, 21 февраля, Полтавский областной совет соберется на внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в Новых Санжарах.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал организаторов протеста, заявив, что их реакция показывает "далеко не лучшую сторону нашего характера". Он заявил, что Украина приняла беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса. В своем Telegram-канале украинский президент подчеркнул, что медицинский центр в Новых Санжарах будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - пообещал Зеленский.