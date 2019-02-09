Жители Казахстана бидонами вычерпали спирт из канавы после аварии со спиртовозом

Авария произошла еще 6 февраля на трассе Алма-Ата - Екатеринбург в Костанайской области, сообщили порталу Tengrinews.kz в полиции. 60-летний водитель автомашины Volvo не справился с управлением. В результате цистерна со спиртом отцепилась и съехала в кювет.

В аварии никто не пострадал. 8 февраля по соцсетям распространилось видео с места событий, на котором обрадованный местный житель предлагает желающим "подъехать за водярой". Далее на кадрах несколько мужчин черпают разлившийся спирт из канавы и приглашают в гости. Судя по видео, у них набралось не менее четырех бидонов спирта.