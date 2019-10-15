В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и участников протеста. Железнодорожное сообщение с международным аэропортом Барселона - Эль-Прат временно приостановлено из-за протестов. Сама воздушная гавань функционирует в нормальном режиме, заявил ее оператор.
От 9 до 13 лет лишения свободы
Ранее в этот же день Верховный суд (ВС) Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Защита не согласна с решением суда и намерена оспорить его как в Конституционном суде Испании, так и в судебных инстанциях Евросоюза.
Обвинительные приговоры открывают возможность "привести в норму" ситуацию в автономном регионе, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. По его словам, необходимо "залечить раны" каталонцев, проявив при этом "уважение к конституции Испании".
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