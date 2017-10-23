По данным газеты La Stampa, в голосовании в Венето, которое закончилось в 23:00 (00:00 по Москве), участвовали 59,7% избирателей. В результате около 98% человек высказались за расширение полномочий региональных властей, 2% выступили против.
Позже стало известно о результатах аналогичного референдума в Ломбардии, где, как передает агентство Reuters, подавляющее большинство (95%) жителей также выступили за автономию области от центрального правительства. Явка в регионе составила более 40%.
Референдумы в Венето и Ломбардии носят консультативный характер и их результаты не позволят мгновенно изменить статус областей. Однако, как отмечает ТАСС, теперь главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии.
Ломбардия и Венето, где проживает четверть населения Италии, вместе составляют треть экономики страны. На долю этих областей приходится около 20% и 10% соответственно от общего ВВП страны.
Возглавляют регионы представители оппозиционной партии "Лига Севера". Губернатор Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайя пытаются добиться от Рима, чтобы большая часть налогов оставалась в регионах. Они также хотят получить больше рычагов для контроля над иммиграцией, сферой безопасности, образованием и промышленностью.
Согласно Конституции Италии, определение степени региональных полномочий возможно только в процессе переговоров с государством. В то же время результаты референдумов могут заложить основу для диалога с центральными властями.
Хотя правительство Италии признает законность голосования на референдуме, оно считает его "бесполезным политическим шагом". В Риме отмечают, что Конституция позволяет начать переговоры об автономии и без проведения референдума.
Подробнее: http://www.newsru.com/world/23oct2017/italy.html
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