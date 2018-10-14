Житель Армянска Игорь Макаревич рассказал "Дождю", что с августа не открывает окна в квартире, "как на подводной лодке". "В первые ночи, когда подорвались закрывать окна, у ребенка хлынула кровь из носа сразу", - поведал мужчина. В тот день, по словам Макаревича, в больнице было около 60 детей, у 40 из них - похожая симптоматика.

Он добавил, что сам постоянно ощущает жжение на языке и чувствует вонь. По его мнению, власти утаивают истинное положение дел в городе. Другая жительница города Екатерина Пивовар сообщила "Новой газете", что последний выброс был 10 октября. У детей опухли глаза, коша покрылась пятнами, появился "жуткий" кашель.

"Когда выходишь на улицу - 10-15 минут, и все начинается. Отвезла ребенка в больницу на скорой, там сказали, что если есть возможность, то из города нужно уезжать. Причем больница опять переполнена", - рассказала Пивовар. Другие жители Армянска подтвердили, что ощущают кислый вкус во рту

После того, как Пивовар упомянула в беседе с "Новой", что планирует вместе с другими родителям выйти к администрации Армянска и добиться встречи с главой администрации города Василием Телиженко, к ней домой пришли сотрудники полиции. Силовики вручили ей предостережение о недопустимости нарушения российского законодательства и сказали, что не нужно организовывать мероприятие, передает "Крым. Реалии".

Когда же Пивовар и еще семеро родителей пришли к администрации, полицейские проверили их на наличие оружия, а затем пропустили на встречу с Телиженко и мэром. Однако чиновники, по словам женщины, так и не сказали ничего путного. Зато на пророссийском телеканале "Крым 24" Пивовар назвали "ударным форвардом фейковых новостей" и пособником Украины. Город же, говорилось в сюжете, "живет спокойной жизнью".

Телиженко со своей стороны заявил, что "небольшая категория людей" в соцсетях пытается дестабилизировать ситуацию, хотя она "стабильна" с 18 сентября.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что власти полуострова не зафиксировали обращений граждан в больницы, связанных с токсичными отравлениями, передает "Крым. Реалии". Он признал, что люди жалуются на першение в горле, раздражение носоглотки и слизистой глаз, связывая это с выбросами на химическом заводе "Крымский титан". Однако после полного обследования, утверждает Аксенов, в "большинстве случаев" речь идет об обострении хронических заболеваний.

"Крымская власть врать не будет по таким поводам. Если бы были предпосылки для нанесения ущерба здоровью жизни гражданам или экологии, все меры были бы приняты, невзирая ни на какие провокационные информационные вбросы. Приняли бы меры, вплоть до вывоза людей отсюда, но сейчас все спокойно спят", - цитирует главу Крыма ТАСС.

По его словам, экологическая обстановка в городе находится в норме: "с понижением температуры риски выбросов уменьшаются, все на контроле, опасности нет". Аксенов также сообщил, что закрытый после августовского выброса завод "Крымский титан" может возобновить работу до 21 октября.

Главный врач городской больницы Армянска, комментируя новые обращения жителей в больницы, отметила, что с экологией это связывают "особенно мамочки беспокойные. Но официально мы их уже как бы не регистрируем..." По ее словам, связанные с экологией жалобы были зафиксированы только 5 октября, остальное - "нули". Жители Армянска в соцсетях пишут, что врачи просто не ставят "экологические" диагнозы, а указывают лишь ОРВИ.

Напомним, в конце августа Армянск в результате выброса покрылся липкой ржавой пылью. У жителей наблюдались боли в горле, сыпь, у детей рвота. Власти Крыма пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

Из Армянска были эвакуированы 4 тысячи человек, детям устроили внеплановые каникулы. 14 сентября в Армянске и окрестных селах на севере Крыма вводился режим чрезвычайной ситуации. 28 сентября его отменили.