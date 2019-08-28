Житель Словакии по имени Оливер, скрываясь от уголовного преследования на родине, уехал из страны, оформил свидетельство о своей смерти и сменил имя, однако его поймали в Мексике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции Словакии.
Teisėjo plaktukas
© Shutterstock

Отмечается, что Оливер покинул республику еще в 2010 году сразу после обвинения суда в финансовых махинациях. За это время он успел оформить свидетельство о собственной смерти в Белизе, изменил свое имя и фамилию на Давид Круз Манзанер. Благодаря этому его международный поиск был приостановлен.

Однако Оливер был найден следователями словацкой полиции в сотрудничестве с представителями Интерпола в Мексике.

Его отправили в Австрию, где его ждет решения о выдаче на родине.

Gazeta.ru
Статьи по теме:

Номера нарушителей ПДД из Литвы и ещё 13 стран запомнит белорусская система мониторинга

Система мониторинга общественной безопасности будет...

Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (54)

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...

 

Подозреваемый в загрязнении нефти россиянин стремится выйти на свободу (1)

Гражданин России Роман Ружечко, задержанный в...

В КНР официально объявили об аресте бывшего главы Интерпола (1)

Мэн Хунвэй фактически лишен свободы уже полгода....

Возле Аукштадвариса пойман вооружённый киллер из Латвии (10)

Как рассказал BNS представитель полиции Рамунас...

В мире

Конференция СИТЕС запретила продажу африканских слонов в зоопарки и цирки

В Женеве принято решение запретить экспорт слонов из...

Госсекретарь США настроен на работу по возвращению России в "Большую семерку" (17)

Госсекретарь США Майк Помпео намерен работать над...

Нетаньяху предупредил Иран и "Хезболлу", что Израиль "умеет защищаться"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник...

Житель Словакии оформил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать суда

Житель Словакии по имени Оливер, скрываясь от...

США предостерегают Украину от сотрудничества с китайцами (21)

Советник по вопросам национальной безопасности США...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве 2019: представители СМИ (18)

Эдмундас Якилайтис – самый влиятельный представитель...

Жена министра также рожала на дому: реакция на роды, которые привели к смерти младенца (3)

На минувшей неделе в Литве произошла трагедия....

Президентские выборы пошли на пользу имиджу Науседы: неожиданные результаты опроса (2)

После трехмесячных баталий перед президентскими...

Выясняются странные факты о самом роскошном социальном жилье в Литве: два месяца назад туда приходили с проверкой (1)

На прошлой неделе полиция проводила обыски у...

В Литве на радость грибникам появился еще один ценный гриб (3)

В центре города Вейсеяй, коричневом деревянном доме,...