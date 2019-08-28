Житель Словакии оформил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать суда

Отмечается, что Оливер покинул республику еще в 2010 году сразу после обвинения суда в финансовых махинациях. За это время он успел оформить свидетельство о собственной смерти в Белизе, изменил свое имя и фамилию на Давид Круз Манзанер. Благодаря этому его международный поиск был приостановлен.

Однако Оливер был найден следователями словацкой полиции в сотрудничестве с представителями Интерпола в Мексике.

Его отправили в Австрию, где его ждет решения о выдаче на родине.