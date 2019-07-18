в ЕС, и сопровождалась надписью "курение приводит к закупорке артерий".
Однако 60-летний житель города Мец утверждает, что потерял ногу вовсе не из-за курения, а в результате нападения, совершенного на него в 1997 году в Албании.
Его адвокат уже направил письмо в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как фото могло попасть на пачку сигарет.
Как пишет французская пресса, фотографию, на которой видны характерные шрамы и следы ожогов, обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге упаковку курительного табака.
Он привез упаковку домой, и его отец подтвердил, что это фотография его ноги.
При этом мужчина утверждает, что никогда не давал согласия на использование этого фото. Он полагает, что снимок мог быть сделан в местной больнице, куда он обращался, чтобы выяснить, могут ли ему сделать протез.
"Это просто невероятно, как такую фотографию могли разместить на пачках сигарет по всему Евросоюзу без согласия самого человека, - отмечает адвокат потерпевшего Антуан Фиттант. - Мой клиент считает, что его подставили и нанесли удар по его достоинству, разместив фото его увечья во всех табачных киосках. Нельзя не признать, что это весьма неприятно".
Фиттант уже написал письмо в больницу, куда обращался его клиент, чтобы выяснить, почему эту фотографию использовали в качестве иллюстрации на пачке сигарет.
Отдельное письмо было направлено в Еврокомиссию, поскольку именно она отвечает за размещение подобных фотографий на пачках сигарет, предназначенных для продажи в ЕС.
По словам Фиттанта, в таких случая обычно используются фотографии из базы данных, которые проверены и одобрены к публикации с разрешения людей, которые на них изображены.
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