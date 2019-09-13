"Один из жителей Тапа пришел в отделение Eesti Loto оформить свой выигрыш, думая что получит неплохую сумму — около тысячи евро. Но при оформлении мужчина был очень удивлен, когда выяснилось, что он и был тем игроком, который выиграл в Vikingloto 28 августа 96 808,50 евро!
Счастливчик, купивший билет в тапаском магазине Grossi, был очень обрадован и сказал, что теперь сможет, наконец, купить новую плиту. Предполагаем, что и много другого необходимого", — пишет Eesti Loto на своей страничке в Facebook.
В этом же розыгрыше четыре человека выиграли по 2128,40 евро, 32 игрока — по 388,80 евро, 183 — по 53,60 евро, 457 — по 20 и 3260 — по 3,20 евро.
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