Однодневная поездка на побережье обернулась для британца, убившего чайку, трехмесячным комендантским часом и штрафом в размере 835 фунтов (примерно 1100 долларов).
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В июле 2018 года 64-летний житель Кардиффа Джон Хлуэлин-Джонс убил чайку во время своей поездки на прибрежный курорт Уэстон в графстве Сомерсет. Клуша (вид чайки) подлетела к Джону и попыталась выхватить его жареную картошку, которая в итоге выпала у британца из рук. По словам очевидцев, разозлившийся едок схватил птицу и несколько раз ударил об стену, пока она не умерла.

Судья постановил, что мужчина нарушил британский закон о дикой природе и сельской местности, защищающий животных и птиц, и приговорил его к трем месяцам комендантского часа, запретив ему выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Британца также обязали заплатить в казну около 1100 долларов штрафа.

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Представитель Королевского общества по борьбе с жестоким обращением с животными Саймон Эванс назвал поступок Хлуэлина-Джонса "немыслимым и недостойным поведением по отношению к животному".

"Это был сознательный акт жестокости, вызванный тем, что этого мужчину больше беспокоила его картошка, чем то, что он сделал с бедной чайкой, — заявил Эванс. — Он продемонстрировал вопиющее равнодушие по отношению к животному, потому что был раздражен из-за своего картофеля. Потрясенные прохожие, в том числе дети, были вынуждены наблюдать, как мужчина убивал чайку".

Опасны ли чайки?

Чайки обитают как на суше, так и на море, но в последнее время этих птиц все чаще можно встретить в городах Британии, особенно прибрежных. Чаще всего вблизи крупных городов обитают серебристые чайки — крупные и шумные всеядные птицы.

Поведение чаек может доставлять беспокойство в период гнездования — особенно с мая по июль, когда они шумно себя ведут и могут пролетать в непосредственной близости от людей, если почувствуют угрозу своим птенцам. Они также могут приставать к людям на морских курортах, где туристы кормят птиц и оставляют недоеденную еду.

Британское правительство допускает убийство городских чаек только как крайнюю меру, если они представляют значительную угрозу здоровью и безопасности населения. В остальных случаях убивать птиц незаконно.

В Британии существует три списка по охране птиц: красный, желтый и зеленый. В красном списке находятся птицы, которые нуждаются в защите больше всего, так как их численность стремительно сокращается, в желтом — птицы, чья численность умеренно сокращается, в зеленом списке — птицы, которые распространены в Британии и не подвержены непосредственной угрозе исчезновения.

Клуши гнездятся только в Европе, в последние десятилетия их численность заметно сократилась. Клуши внесены в желтый список Королевского общества защиты птиц RSPB, а серебристые чайки находятся в красном списке. Специалисты Королевского общества по борьбе с жестоким обращением с животными рекомендуют не кормить чаек и своевременно избавляться от мусора, особенно в приморских районах, где птиц больше.

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