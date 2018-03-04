Шторм Emma привел к падению дерева на одну из линий электропередач. Оператор компании получил телефонный звонок от инициативного жителя Моттрама — городка недалеко от Манчестера. Он пожелал помочь восстановить подачу энергии и лично решил убрать дерево. Оператору он позвонил, потому что почувствовал легкий "укол".

Крис Фокс, специалист ENW по чрезвычайным ситуациям, говорит, что добровольному, но неквалифицированному помощнику невероятно повезло: линия была под напряжением в 11 тысяч вольт. Компания ее немедленно отключила. "Удивительно, что он не умер", — комментирует Фокс.

По его оценке, выжить мужчине, имя которого не называется, позволила целая совокупность обстоятельств: его одежда, перчатки, обувь, а также тот факт, что свисавшая с проводов ветвь дерева, по-видимому, была абсолютно сухой.

ENW называет обрыв линий передач из-за ветра и падающих деревьев самой распространенной причиной блэкаутов во время непогоды. По оценке энергокомпании, ремонтным бригадам удалось вернуть свет в 23 тысячи домовладений.