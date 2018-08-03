Житель Аляски заблудился и приплыл на Чукотку

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего с Аляски на лодке. Изначально сообщалось, что американец якобы попросил политическое убежище в России — однако эта информация не подтвердилась.
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"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника ТАСС, инцидент произошел еще 1 августа. Человека на резиновой лодке обнаружили около расселенного поселка Нунямо, рядом с жилым селом Лорино. "Его (иностранца) подобрали на лодке изможденного и доставили сначала в (район) Лаврентия, а потом в Анадырь. Сейчас его опросили, о политическом убежище он не просил", — цитирует ТАСС слова собеседника.

В генконсульстве США во Владивостоке Русской службе Би-би-си подтвердили информацию. В дипмиссии сообщили, что работают над разрешением ситуации в контакте с местными властями.

Как сообщает Интерфакс, гражданина США должны доставить в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По данным телеграм-канала Mash, американца зовут Мартин Финн.

Пограничное управление ФСБ по Восточному арктическому району и подразделение службы в Анадыре на момент написания заметки были недоступны для комментариев.

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