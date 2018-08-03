Житель Аляски заблудился и приплыл на Чукотку

"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника ТАСС, инцидент произошел еще 1 августа. Человека на резиновой лодке обнаружили около расселенного поселка Нунямо, рядом с жилым селом Лорино. "Его (иностранца) подобрали на лодке изможденного и доставили сначала в (район) Лаврентия, а потом в Анадырь. Сейчас его опросили, о политическом убежище он не просил", — цитирует ТАСС слова собеседника.
В генконсульстве США во Владивостоке Русской службе Би-би-си подтвердили информацию. В дипмиссии сообщили, что работают над разрешением ситуации в контакте с местными властями.
Как сообщает Интерфакс, гражданина США должны доставить в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По данным телеграм-канала Mash, американца зовут Мартин Финн.
Пограничное управление ФСБ по Восточному арктическому району и подразделение службы в Анадыре на момент написания заметки были недоступны для комментариев.
В МИД Украины раскритиковали "ничтожные заявления" словацкого депутата в Крыму (4)
Министерство иностранных дел Украины предупредило...
Швейцарская полиция советует собакам носить обувь в жару
Полиция швейцарского Цюриха призвала владельцев собак...
Генпрокуратура Украины не нашла оснований считать убийство Шеремета терактом (1)
Следствие по делу об убийстве одного из руководителей...
В джунглях Амазонии нашли жилище самого одинокого человека на Земле
В отдаленном бразильском штате Рондония на протяжении...
TOP новостей
Вильнюс рекламируется как Европейская точка G (48)
На следующей неделе в Вильнюсе стартует рекламная...
Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (67)
Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...
Swedbank: литовцы предпочитают собственное жильё, эстонцы и латыши - съёмное (3)
В Литве доля имеющих собственное жильё людей - самая...