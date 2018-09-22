Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ. Соответствующее ходатайство стороны обвинения суд удовлетворил 18 сентября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины в пятницу, 21 сентября.

Жириновского и двух других депутатов подозревают в финансировании действующих на востоке Украины "ЛНР" и "ДНР", которые в Киеве признаны террористическими организациями. Согласно Уголовному кодексу Украины, виновному в подобном преступлении может грозить срок от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии Генпрокуратуры, лидер ЛДПР в марте - апреле 2014 года создал и возглавил группу, проводившую сбор денежных средств для самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". В нее вошли члены ЛДПР, в том числе руководители и представители региональных отделений партии, а также другие депутаты Госдумы, говорится далее в сообщении. В частности, при содействии представителей "ДНР" на сайтах ЛДПР появились объявления о сборе средств, а на территории РФ были открыты пункты сбора, утверждает Генпрокуратура.

Подозрения в поставке транспортных средств

Депутаты заключили соглашение с "ДНР" о ее материальном обеспечении и предоставили сепаратистам помещения в Москве "для представительской деятельности", считают в Киеве.

За счет собранных средств, а также личных средств и имущества группа под руководством Жириновского "по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви")" поставила сепаратистам с 2014 по 2017 год шесть "транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями", сообщает Генпрокуратура, отмечая, что некоторые из них были задействованы при совершении терактов против украинских подразделений, в частности на территории Донецкого аэропорта.

Ведомство напоминает, что Жириновский подпадает под санкции Евросоюза Канады, Австралии и Швейцарии, введенные в отношении РФ за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым. Жириновскому также запрещен въезд в Украину.