Жест доброй воли Ким Чен Ына: КНДР начала ядерное разоружение

Международному сообществу пришлось долго ждать этого момента. Демонтаж ракетного испытательного полигона в Сохэ на западном побережье Северной Кореи стал первым заметным шагом Пхеньяна на пути денуклеаризации. Работы по демонтажу подтверждают снимки со спутника, сообщают эксперты научного сайта 38 North при американском университете имени Джонса Хопкинса.

Ядерное разоружение КНДР: хорошо, что, наконец-то, что-то происходит

Демонтированные объекты, по всей видимости, играли важную роль в развитии северокорейской программы создания межконтинентальных баллистических ракет, говорится в докладе американских экспертов. Поэтому нынешние усилия властей КНДР представляют собой "существенный шаг по установлению доверия со стороны Северной Кореи". Впрочем, в администрации южнокорейского президента отреагировали более сдержанно, заявив о "возможном положительном эффекте".

Похоже, что демонтаж объектов ракетного комплекса в Сохэ - это выполнение обещания, данного северокорейским лидером Ким Чен Ыном на саммите США-КНДР 12 июня в Сингапуре. Тогда председатель Госсовета КНДР, по словам американского лидера Дональда Трампа, пообещал демонтировать ракетный испытательный полигон.

Эксперты называют его демонтаж позитивным шагом. "Положительным изменением можно назвать, прежде всего, сам факт того, что что-то начало происходить, и это - знак доброй воли", - говорит Ларс-Андре Рихтер, руководитель сеульского отделения Фонда имени Фридриха Наумана. Тем не менее не следует недооценивать всю сложность процесса ядерного разоружения.

"Спустя 100 дней после саммита между Северной и Южной Кореями еще слишком рано подводить итоги. В течение последних недель американский президент Трамп изо всех сил излучал оптимизм, но, в конечном счете, за обеими сторонами до сих пор числится долг - разработка конкретного плана по денуклеаризации", - считает Рихтер. По его словам, нам еще предстоит увидеть, как пройдут намеченные на ближайшие недели переговоры между США и КНДР о деталях этого процесса.

Что значит "денуклеаризация КНДР"?

В течение последних недель власти в Пхеньяне сделали ряд по меньшей мере символических шагов, способствующих укреплению доверия. Сначала государственное телевидение КНДР сообщило о переговорах Кима с Трампом в непривычно положительном тоне.

Кроме того, в стране не состоялись ежегодно проводимые антиамериканские митинги, приуроченные к началу войны в Корее. И, наконец, власти распорядились полностью убрать с улиц Пхеньяна развешенные по всему городу антиамериканские баннеры, плакаты и растяжки - по словам столичных старожилов, подобное произошло впервые в истории КНДР.

Тем не менее отсутствие действительно существенных результатов заставляет многих международных экспертов сомневаться в искренности руководства Северной Кореи. В действительности же документы, которые Ким Чен Ын подписал после встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и переговоров с Дональдом Трампом, были достаточно расплывчаты. К примеру, до сих пор не ясно, позволит ли Пхеньян въехать в страну международным инспекторам.

На первый взгляд, президент США Трамп крайне оптимистично оценивает недавно начавшееся сближение с Северной Кореей - по крайней мере именно об этом он заявил недавно на своей странице в Twitter. В свою очередь, эксперты в целом единодушны в том, что ожидания Трампа завышены: ощутимых результатов до сих пор не так уж много.

Разоружение вдоль линии границы двух Корей

"Полное и необратимое ядерное разоружение КНДР было трудно представить изначально, - указывает британский писатель и эксперт по Северной Корее Андрей Абрахамян. - Пхеньян слишком много вложил в свою ядерную программу, чтобы так просто от нее отказаться - по крайней мере в те сроки, которые устроили бы Вашингтон". Абрахамян считает гораздо более вероятным вариант, при котором стороны могли бы достичь сбалансированного компромисса в ходе последующих переговоров.

Какими могут быть эти последовательные взаимные уступки, можно представить, взглянув на южную сторону демаркационной линии. В настоящее время Сеул рассматривает вопрос об отводе части войск от границы с КНДР. Это мера по укреплению доверия, заявило министерство обороны Южной Кореи. На первом пробном этапе планируется отвод войск и техники с караульных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Планы по дальнейшему разоружению будут рассмотрены позднее.