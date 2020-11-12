Жертвы самообмана. Потрясенные поражением в войне армяне требуют отставки премьера

Многие из митингующих оппозиционеров верят, что им действительно удастся добиться отставки премьера и пересмотра соглашения — несмотря на то, что это соглашение, по словам Пашиняна и главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, спасло армянский Карабах от неминуемого и быстрого разгрома азербайджанской армией.

Оппозиции не удастся захватить власть, предупреждают митингующих глава аппарата премьера Эдуард Агаджанян и некоторые политические аналитики.

Шок от обмана

Очень многие армяне стали жертвами армянской же военной пропаганды, которая устами Пашиняна, официального представителя минобороны Арцруна Ованнисяна и других высокопоставленных военных и чиновников до последнего дня твердила, что дела на фронте не так уж плохи, что враг несет большие потери и что армянская армия способна выстоять и победить.

Им самим очень хотелось в это верить, вопреки всему.

Некоторые из протестующих признают это — и обвиняют Пашиняна в обмане.

"Если бы он показывал настоящую ситуацию… Но пропаганда работала в обратную сторону: нам все время говорили, что все хорошо, все нормально. Ну, как минимум, они говорили, что ситуация под контролем. То есть, армяне не понимали, что творится, — говорит Русской службе Би-би-си участник протестного митинга, молодой адвокат Альберт, — Как бы Пашинян это теперь ни объяснял, это его вина, и он должен уйти в отставку".

Другие до сих пор не хотят признавать реальное положение дел и обвиняют Пашиняна в измене.

"Поражения не было! Война приостановлена — это не поражение!" — убежденно заявляет другой участник митинга, дирижер по профессии Вагхе Эгоян.

Даже слова главы непризнанной НКР Араика Арутюняна о том, что если бы не соглашение о мире, для армянского Карабаха все было бы кончено через несколько дней, его не вполне убеждают.

"У нас по крайней мере есть повод не верить этому. Если на протяжении 44 дней все время говорилось, что мы побеждаем, то после этого, извините, народ не может принять заявление, что мы шли к поражению", — объясняет Эгоян.

Пашинян выпускает одно за одним видеообращения в "Фейсбуке" и снова и снова объясняет, что на такие условия мира пришлось соглашаться, потому что иначе армян в Карабахе ждал окончательный и быстрый разгром.

Возобновить войну хотят те, кто пересидел ее в Ереване — обвиняет премьер оппозицию.

Но за два с половиной года у власти Никол Пашинян, как объясняют армянские аналитики, замкнул всю систему власти на себя — и теперь обвинения тоже летят в него одного.

У некоторых участников протестов есть и более формализованные претензии к премьеру: они обвиняют его в превышении полномочий и нарушении конституции.

"Это просто капитуляция, на которую его никто не уполномочил — ни народ, ни партия, ни президент республики. Никто не знал даже, ни с кем это не было обсуждено, все происходило за спиной народа. Это заявление подписано с явным нарушением конституции и законов Армении", — уверен адвокат и правозащитник Роберт Айрапетян.

Айрапетян объясняет, что, как ему представляется, по этому заявлению Армения фактически передает Азербайджану часть своей территории, а по конституции такой вопрос можно решить только на референдуме.

Речь о транспортном коридоре между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской автономией, который должен пройти по югу Армении.

"Он подписал документ, не согласовав его с народом, хотя обещал. Фактически мы проснулись, а Карабаха нет!" — согласен коллега Роберта Альберт.

Шансы на свержение

Партия Пашиняна "Мой шаг" по-прежнему имеет ровно две трети голосов в парламенте, а большинство армян переживает шок от поражения молча, не выходя на митинги.

Но Альберт уверен, что шансы протестующих добиться отставки премьера достаточно велики.

"Потому что здесь, — адвокат Альберт показывает на несколько тысяч собравшихся у ереванской оперы, — только те, кто нашел в себе храбрость выйти на улицу в ситуации, когда в стране военное положение и коронавирус. Но, я думаю, в будущем тут будет намного больше людей".

Роберт Айрапетян признает, что оценить шансы на свержение трудно. "Но это наше право — бороться за нашу государственность", — говорит он.

Отставка Пашиняна будет означать смену переговорщика с Азербайджаном и посредниками, рассуждает Роберт Айрапетян. Пашинян, по его мнению, переговоры вести не умеет.

"А смена переговорщика дает нам надежду, что, пока процесс не завершен, можно изменить хотя бы некоторые пункты этого соглашения", — говорит адвокат.

Изменить, по его мнению, следует в первую очередь пункт о коридоре в Нахичевань, а также добавить пункт о статусе Нагорного Карабаха. В соглашении о мире будущий статус территории Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем армян, никак не оговорен.

Многие сторонние наблюдатели глубоко сомневаются, что оппозиции удастся сместить Пашиняна: да, поражение в войне сильно ударило по его репутации, но и оппозиция, большая часть которой правила Арменией до "бархатной революции", тоже очень нелюбима.

Известный армянский аналитик, глава ереванского Центра региональных исследований Ричард Киракосян полагает, что по крайней мере в ближайшее время власть в Армении не сменится.

"Малое число протестующих, пусть они эмоциональны и активны, вкупе с тем, что оппозиция глубоко непопулярна и дискредитирована, позволяет предположить, что правительство способно справиться с этой непосредственной угрозой", — считает Киракосян.

Но восстановить спокойствие в стране в долгосрочной перспективе и тем более вернуться к реформам Пашиняну в этих новых обстоятельствах и новой атмосфере будет крайне трудно, предполагает аналитик.