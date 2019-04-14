С начала военных действий под Триполи 4 апреля ранения получил также 561 человек, сообщила ВОЗ.
Libijos kovotojų pajėgų vado Khalifos Haftaro pajėgos
© Reuters / Scanpix

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате военных действий близ ливийской столицы Триполи погибли не менее 121 человека. Кроме того, с момента начала наступления генерала Халифы Хафтара 4 апреля ранения получил 561 человек, сообщила организация в воскресенье, 14 апреля.

ВОЗ намерена направить в североафриканскую страну дополнительных сотрудников, а также расширить медицинскую помощь. Одновременно базирующаяся в Женеве организация осудила "повторяющиеся нападения" на сотрудников гуманитарных организаций и машины медицинской помощи в Триполи.

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Наступление генерала Хафтара на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом. Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. В результате военных действий прекратил работу единственный действовавший в стране аэропорт.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис. Военные действия ставят под угрозу жизнь гражданского населения и препятствуют процессу примирения в стране под эгидой ООН, заявила в четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, результатом военного конфликта может стать усиление террористических организаций в регионе.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим сподвижником Муамара Каддафи - в прошлом многолетнего правителя Ливии, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

Deutsche Welle
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