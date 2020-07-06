Ливни привели к сильным наводнениям - в населенных пунктах дома были затоплены по крыши, а также к многочисленным оползням. В результате стихии погибли десятки жителей. Пока известно о 45 погибших - подтверждена гибель 44 человек, еще у 1 отсутствуют признаки жизненно важных функций. Без вести пропавшими остаются 10 человек, информирует вещательная корпорация NHK.

По словам представителей властей, полный масштаб ущерба оценить пока невозможно. Девять рек, включая реку Кума, вышли из берегов, что привело к подтоплению обширных районов. Оползнями были снесены дома и заблокированы дороги.

Служащие полиции, пожарной охраны и сил самообороны продолжают проведение поисково-спасательных операций. В более чем десяти районах префектуры Кумамото люди остаются отрезанными от внешнего мира. Ведутся работы, направленные на обеспечение скорейшего доступа к ним, включая сооружение временных дорог.

Всего в Кумамото подтопления зафиксированы на площади около тысячи гектаров. В эвакуационных центрах сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. Затоплены по меньшей мере восемь больниц, они остаются без электроэнергии или пресной воды, сообщает ТАСС.

По данным метеорологического управления страны, сильные ливни будут идти на Кюсю весь понедельник. Между тем центр зоны низкого давления переместился восточнее в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

6 июля самая сложная ситуация складывается в префектуре Нагасаки на западе Кюсю. Здесь из-за сильных осадков приказы об эвакуации получили 310 тыс. жителей.

Предупреждения о дождях, каких не наблюдалось в течение нескольких десятилетий, также объявлены в префектурах Фукуока и Сага. Местных жителей призывают спасаться в зданиях с прочным фундаментом в случае, если добираться до убежища слишком опасно. При невозможности покинуть свои дома людям советуют оставаться на верхних этажах зданий на стороне, противоположной ближайшим склонам.