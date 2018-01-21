Жертвами нападения на отель Intercontinental могли стать более 40 человек

Tolo утверждает, что около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения. Известно, что среди погибших — гражданин Украины. Об этом ранее сообщило украинское министерство иностранных дел.
Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит. Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 17 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.
Intercontinental — популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники.
В июне 2011 года отель уже становился целью атаки боевиков. Тогда в результате четырех взрывов погибли 10 граждан Афганистана.
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