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Всемирная организация здравоохранения опасается, что жертвами коронавирусной инфекции в Африке могут стать от 83 до 190 000 человек.
Koronavirusas Pietų Afrikoje
Koronavirusas Pietų Afrikoje
© AP / Scanpix

Как отметила в четверг в Браззавиле директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, COVID-19, скорее всего, не получит на этом континенте столь широкого распространения, как в других регионах планеты, однако он будет еще несколько лет сохраняться в отдельных очагах эпидемии.

Cогласно прогнозам ВОЗ, в первый год коронавирусом могут заразиться до 44 миллионов африканцев. Во многих станах континента системы здравоохранения не смогут справиться с большим количеством инфицированных.

В 47 государствах Африки, обследованных экспертами всемирной организации, есть всего по 9 коек интенсивной терапии на один миллион жителей.

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Deutsche Welle
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