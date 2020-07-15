aA
Судья отклонил предложение обанкротившейся компании Харви Вайнштейна, которая готова была выплатить почти 19 млн долларов в качестве компенсации женщинам, обвинившим его в сексуальном насилии.
Harvey Weinsteinas
Harvey Weinsteinas
© AFP / Scanpix

Эти средства должны были быть распределены между десятками женщин, выдвинувших обвинения против Вайнштейна. Однако другие истицы назвали такую сделку нечестной, поскольку она по сути освобождает самого Вайнштейна, его брата и совет директоров его компании от ответственности.

Адвокаты шести женщин, обвиняющих Вайнштейна, называли предложенную сделку полным предательством принципа справедливости.

Статьи по теме:
Беда не приходит одна: Харви Вайнштейн в тюрьме подхватил коронавирус  (2)
Осужденный за сексуальное насилие Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы  (10)

Компенсация могла бы положить конец практически всем гражданским искам против самого Вайнштейна, его компании и нескольких ее директоров.

Сам Вайнштейн отбывает приговор к 23 годам тюрьмы за изнасилование и попытку изнасилования, вынесенный в марте.

Тем не менее, манхэттенский федеральный судья Алвин Хеллерстин отклонил предложение о компенсации на том основании, что она практически ставит в равное положение женщин, которые просто встречались с Вайнштейном, с теми, кого он домогался или изнасиловал.

При этом самим жертвам досталось бы в среднем по 10-15 тысяч долларов, а остальные 15 млн пошли бы на оплату адвокатов защиты Вайнштейна.

"Отвратительна сама мысль о том, что Харви Вайнштейн может получить фонды на оплату защиты раньше истцов", — заявил судья Хеллерстин в ходе 20-минутных слушаний, которые проводились по телефону.

В среду, подавая возражение против предложения о компенсации, адвокаты шестерых женщин, обвинивших Вайнштейна, назвали это предложение "жестоким обманом".

Они указали на то, что по условиям компенсации Вайнштейн не обязан признавать ответственность за свои действия и платить из своего кармана — деньги поступили бы от страховой компании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (96)

Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...

Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (44)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...

Ландсбергис призывает поддержать президента и прийти на митинг (141)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро (26)

15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров...

Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (11)

Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...

|Maža didelių žinių kaina