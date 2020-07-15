Эти средства должны были быть распределены между десятками женщин, выдвинувших обвинения против Вайнштейна. Однако другие истицы назвали такую сделку нечестной, поскольку она по сути освобождает самого Вайнштейна, его брата и совет директоров его компании от ответственности.

Адвокаты шести женщин, обвиняющих Вайнштейна, называли предложенную сделку полным предательством принципа справедливости.

Компенсация могла бы положить конец практически всем гражданским искам против самого Вайнштейна, его компании и нескольких ее директоров.

Сам Вайнштейн отбывает приговор к 23 годам тюрьмы за изнасилование и попытку изнасилования, вынесенный в марте.

Тем не менее, манхэттенский федеральный судья Алвин Хеллерстин отклонил предложение о компенсации на том основании, что она практически ставит в равное положение женщин, которые просто встречались с Вайнштейном, с теми, кого он домогался или изнасиловал.

При этом самим жертвам досталось бы в среднем по 10-15 тысяч долларов, а остальные 15 млн пошли бы на оплату адвокатов защиты Вайнштейна.

"Отвратительна сама мысль о том, что Харви Вайнштейн может получить фонды на оплату защиты раньше истцов", — заявил судья Хеллерстин в ходе 20-минутных слушаний, которые проводились по телефону.

В среду, подавая возражение против предложения о компенсации, адвокаты шестерых женщин, обвинивших Вайнштейна, назвали это предложение "жестоким обманом".

Они указали на то, что по условиям компенсации Вайнштейн не обязан признавать ответственность за свои действия и платить из своего кармана — деньги поступили бы от страховой компании.