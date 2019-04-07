Британец Чарльз Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом "Новичок" летом 2018 года в Эймсбери, по-прежнему считает, что за отравлением его и его подруги Дон Стерджес стоит Россия. Об этом Роули заявил после встречи с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в субботу, 6 апреля. "Я спросил: "Зачем ваша страна убила мою подругу?" Но я, по сути, не получил никаких ответов. Я получил лишь российскую пропаганду", - сказал британец в интервью еженедельнику Sunday Mirror.

Он признал, что посол ему понравился, но отметил, что некоторые из вещей, которые тот говорил в оправдание России, смехотворны. В качестве примера Роули привел слова Яковенко о том, что если имеются лаборатория и материалы, то данное отравляющее вещество можно якобы произвести где угодно. Российский посол также утверждал, что вещество, от которого пострадали Роули и его подруга, не могло быть "Новичком", так как в противном случае погибли бы все.

По словам Чарльза Роули, Александр Яковенко признал, что в России имеется небольшое количество "Новичка" для использования в качестве противоядия, но утверждал, что Россия уже не производит его. Единственные страны, которые сейчас производят "Новичок", - это Чехия и США, "Новичок" имеется также в британской лаборатории в Портон-Дауне, передал британец слова российского посла.

Просьба о встрече с Путиным

"Я рад, что я встретился с ним (с российским послом - Ред.), и думаю, что узнал что-то, чего не знал ранее. Однако я по-прежнему считаю, что нападение осуществила Россия", - резюмировал Чарльз Роули итоги своей встречи.

Роули также сообщил, что спросил Александра Яковенко о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать его просьбу и поинтересовался, где бы Роули хотел встретиться с российским президентом. О визите Чарльза Роули в посольство РФ в Лондоне ранее рассказал сам посол.

Чарльз Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери вместе со своей подругой Дон Стерджесс, которая в итоге скончалась. События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба города находятся неподалеку друг от друга. Лондон обвиняет в обоих отравлениях Россию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.