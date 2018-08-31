Согласно материалам дела, 69-летний актер дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие, по утверждению женщины, произошло 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция, пишет Meduza.
Депардье отрицает все обвинения, заявил его адвокат. Юрист выразил надежду, что в результате расследования будет установлена невиновность актера, передает BBC News.
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