Для женщин были открыты специальные автошколы, в начале июня им стали выдавать водительские права.

Саудовская Аравия до последнего времени оставалась единственной страной в мире, где за руль имели право садиться только мужчины. Запрет фактически действовал с 1990 года, хотя он и не был прописан в местных законах.

Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он уже представил стратегию "Vision 2030" по реформированию экономики и общественной жизни страны. Женщинам ранее, в частности, разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.

