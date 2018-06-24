Для женщин были открыты специальные автошколы, в начале июня им стали выдавать водительские права.
Саудовская Аравия до последнего времени оставалась единственной страной в мире, где за руль имели право садиться только мужчины. Запрет фактически действовал с 1990 года, хотя он и не был прописан в местных законах.
Модернизировать Саудовскую Аравию стремится наследный принц Мухаммед бен Сальман. Он уже представил стратегию "Vision 2030" по реформированию экономики и общественной жизни страны. Женщинам ранее, в частности, разрешили посещать футбольные матчи и служить в армии.
EXCLUSIVE: First woman takes the wheel in #SaudiArabia's #Jeddah
Follow our special coverage on #SaudiWomenDriving on @AlArabiya_Eng: https://t.co/BRbeHazpZi pic.twitter.com/Z9K8BNER1h— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 June 2018
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