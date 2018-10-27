"Я рад, что с этого дня и впервые за всю историю наши вооруженные силы будут формироваться исключительно по принципу профессиональной пригодности, а не по половому признаку", - заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

По его словам, открыв женщинам доступ ко всем военным должностям, вооруженные силы Британии станут более современными как работодатель.

Запрет на службу в частях, которые могут вступать в прямое боестолкновение с противником, для женщин в Британии сняли в 2016 году. Первым родом сухопутных войск, который стал принимать в свои ряды женщин, стал Королевский бронетанковый корпус. За два года в нем отслужили или прошли обучение для службы 35 женщин.

Среди других воинских специальностей, открытых для женщин и востребованных в спецназе, - должности в пехотных войсках и Королевской морской пехоте. "Мы очень ждем, что женщины придут служить в SAS и Специальную лодочную службу. От них будет феноменальная польза и эффект, и в спецназе все им будут рады", - сказал Уильямсон Би-би-си.

Русская служба Би-би-си рассказывает, в каких еще странах женщинам разрешено служить в войсках специального назначения.

Норвегия

Норвегия стала одной из первых стран НАТО, которая еще с середины 1980-х годов разрешила женщинам служить в боевых частях. В 2016 году Норвегия также стала первой страной военного блока, распространившей на женщин обязанность служить в армии по призыву.

В 2014 году в Норвегии был сформирован первый в мире женский отряд спецназа Jegertroppen ("Охотничий отряд"). Изучив опыт боевых действий в Афганистане, командование вооруженных сил пришло к выводу, что норвежской армии нужны хорошо подготовленные женщины-военнослужащие для сбора разведданных и налаживания контактов с местными женщинами. Это особенно актуально во время боевых операций в странах с религиозно-консервативным укладом жизни.

В первый год существования "Охотничьего отряда" заявки на участие в нем подали более 200 женщин. Ежегодно около десяти женщин пополняют элитный женский отряд спецназа, который может быть задействован как в Норвегии, так и за рубежом.

Китай

В марте 2013 года в Китае был основан полностью женский отряд спецназа. Он является частью войск специального назначения Народно-освободительной армии Китая.

Большинство военнослужащих отряда не старше 28 лет. У многих есть высшее образование, опыт службы в корпусе морской пехоты и высокие спортивные достижения.

Чтобы попасть в отряд, женщинам-новобранцам нужно пройти три этапа - базовую физическую подготовку, профессиональную подготовку и специальную подготовку.

Бойцам отряда необходимо иметь навыки парашютирования и подводного плавания, а также уметь пользоваться всеми видами оружия.

Германия

В Германии женщинам разрешено подавать заявление на службу в KSK - секретную воинскую часть бундесвера, специализирующуюся на диверсионно-разведывательных операциях и освобождении заложников. Однако до недавнего времени женщины не могли туда попасть из-за сложных вступительных испытаний.

В 2011 году федеральное министерство обороны Германы сообщило о планах снизить требования к вступительным экзаменам в KSK для кандидатов-женщин.

Точных данных о наличии или отсутствии женщин в KSK нет, так как деятельность этого подразделения и имена его бойцов засекречены. На сайте бундесвера есть материал, посвященный одной из женщин-военнослужащих KSK. Сама она говорит, что формально не считается оперативным сотрудником. Однако ее командир отмечает, что фактически женщины участвуют в операциях наравне с мужчинами.

Бойцы элитной службы участвовали, в частности, в операциях НАТО в Косово и Афганистане. Как и норвежское командование, руководство KSK пришло к выводу, что женщины-военнослужащие незаменимы во время операций в мусульманских странах.

США

Пентагон открыл женщинам доступ во все боевые подразделения, в том числе элитные, в конце 2015 года. С тех пор американки имеют право поступать на службу в ВМС, спецназ сухопутных войск и другие подразделения специального назначения.

Однако пройти вступительные испытания в подразделения спецназа женщины пока что не могут.

В июле 2017 года Военно-морские силы США объявили о первой женщине-кандидате на службу в основное подразделение военно-морского спецназа SEALs (в России более известное как "морские котики"). Однако после нескольких недель тренировок в учебно-морском центре женщина отказалась от продолжения спецподготовки.

Между тем американские СМИ неоднократно писали, что еще до официального разрешения на прием женщин на службу американские спецподразделения нередко привлекали их к своим операциям - чаще всего женщин, прошедших специальную подготовку, они "одалживали" у ЦРУ.