Когда именно произошел авианалет, в результате которого погибли россияне, Саратова не уточнила. Сирийское агентство SANA сообщало о гибели мирных жителей в Аш-Шаафе в ноябре, уточняя, что удар нанесла авиация международной коалиции.

Ранее Саратова рассказывала, что, по словам местных проводников, только в сирийской провинции Идлиб находятся семь тысяч российских вдов, которых вывезли в Сирию мужья. Программа по возвращению россиянок, по словам Саратовой, была прекращена из-за возражений ФСБ.

"Не секрет, что эти женщины и даже дети используются главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников", — говорил директор ФСБ Александр Бортников. Некоторых россиянок, вернувшихся из Сирии, затем судили за участие в вооруженных формированиях.