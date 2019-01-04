В Сирии во время бомбардировки селения Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли двое россиян: 35-летняя жительница Чечни Хава Ахъядова и 4-летний Халид — внук жительницы Дагестана Розы Юзбековой. Об этом со ссылкой на слова других россиянок, находящихся в Сирии, рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.
© AFP / Scanpix

Когда именно произошел авианалет, в результате которого погибли россияне, Саратова не уточнила. Сирийское агентство SANA сообщало о гибели мирных жителей в Аш-Шаафе в ноябре, уточняя, что удар нанесла авиация международной коалиции.

Ранее Саратова рассказывала, что, по словам местных проводников, только в сирийской провинции Идлиб находятся семь тысяч российских вдов, которых вывезли в Сирию мужья. Программа по возвращению россиянок, по словам Саратовой, была прекращена из-за возражений ФСБ.

"Не секрет, что эти женщины и даже дети используются главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников", — говорил директор ФСБ Александр Бортников. Некоторых россиянок, вернувшихся из Сирии, затем судили за участие в вооруженных формированиях.

Медуза
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