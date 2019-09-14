Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, в 2013 году устроивший утечку секретных данных американских спецслужб, дал двухчасовое интервью газете Guardian, приуроченное публикации его мемуаров "Permanent Record".
Edwardas Snowdenas
© Reuters / Scanpix

В книге, как отмечает издание, 36-летний Сноуден впервые подробно описывает события, которые с ним произошли. Би-би-си выбрала несколько ключевых моментов из статьи Guardian, основанной на интервью, которое экс-сотрудник АНБ давал в квартире (не его) на Цветном бульваре.

  • Два года назад бывший сотрудник АНБ женился на своей девушке Линдси Миллс в российском ЗАГСе (он называет ее любовью своей жизни, они знакомы больше 10 лет).
  • Сноуден говорит, что теперь у него "более или менее" нормальная повседневная жизнь (хотя он, конечно, предпочел бы жить в США или где-нибудь в Германии).
  • А вот 2013 году он был напуган и чувствовал себя одиноким в России.
  • Теперь Сноуден, как пишет Guardian, свободно передвигается по городу, ездит на метро, ​​посещает галереи, ходит на балет, встречается с друзьями в ресторанах.
  • Сноуден живет в двухкомнатной квартире на окраине Москвы, на жизнь зарабатывает в основном за счет выступлений перед студентами и другими слушателями по видеосвязи (из-за разницы во времени с США делать это приходится по ночам).
  • Любит путешествовать по России (в качестве примера газета приводит Петербург и Сочи), считает, что это "одна из самых красивых стран в мире", в которой живут дружелюбные люди, хотя поначалу он чувствовал себя в "великой крепости врага" — и был в ужасе от этого.
  • Ему очень не хватает американской закусочной Taco Bell (мексиканская еда) — в остальном же, по его мнению, в России можно найти почти все, что есть в США.
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Сноуден стал автором крупномасштабных утечек секретной информации об американских программах электронной слежки. США добиваются его выдачи. Там ему грозит 10 лет тюрьмы. В России Сноудену сначала было предоставлено временное убежище, а затем вид на жительство.

В феврале 2017 года власти России продлили вид на жительство до 2020 года. Тогда же в интервью Guardian экс-сотрудник АНБ говорил, что в его жизни нет определенности, поскольку он зависит от расположения президента Владимира Путина. При этом он считал свою задачу выполненной: "Власти и корпоративный сектор пользовались нашим неведением, но теперь-то мы знаем, люди знают. И мои разоблачения помогли нам сражаться на равных".

Мемуары Сноудена поступят в продажу во вторник, 17 сентября, в более чем 20 странах.

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