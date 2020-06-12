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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусной инфекцией, сообщил офис президента страны в фейсбуке.
Volodymyras Zelenskis ir Olena Zelenskaja
Volodymyras Zelenskis ir Olena Zelenskaja
© AP / Scanpix

Елена Зеленская рассказала, что ее удивил поставленный диагноз, поскольку она и члены ее семьи соблюдали все меры предосторожности, в том числе носили маски и перчатки, а также ограничили контакты.

"Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но я на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", — рассказала Зеленская. У нее нет симптомов заболевания, отметили в офисе президента.

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У Владимира Зеленского и двоих его детей коронавирус не обнаружен. Их тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

В Украине, по данным на утро 12 июня, коронавирус выявили у 29753 человек, из них 13567 человек выздоровели, еще 870 умерли.

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