aA
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела коронавирусной инфекцией, сообщил офис президента страны в фейсбуке.
Volodymyras Zelenskis ir Olena Zelenskaja
Volodymyras Zelenskis ir Olena Zelenskaja
© AP / Scanpix

Елена Зеленская рассказала, что ее удивил поставленный диагноз, поскольку она и члены ее семьи соблюдали все меры предосторожности, в том числе носили маски и перчатки, а также ограничили контакты.

"Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но я на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", — рассказала Зеленская. У нее нет симптомов заболевания, отметили в офисе президента.

Статьи по теме:
В Беларуси 52 520 случаев COVID-19. За сутки — 704 зараженных  (4)
Коронавирус: почему некоторые страны отрицают вторую волну эпидемии, и чем это грозит  (1)

У Владимира Зеленского и двоих его детей коронавирус не обнаружен. Их тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

В Украине, по данным на утро 12 июня, коронавирус выявили у 29753 человек, из них 13567 человек выздоровели, еще 870 умерли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Обновлен список стран: в Литву все еще не могут приезжать граждане трех государств

С 15 по 21 июня в Литву все еще не смогут приезжать жители...

Больше 18 000 жителей Литвы могут, не работая, получать минимум (19)

В Литве больше 18 000 человек старше 60 лет, которые на...

Эксперименты советского времени над людьми: эти признаки можно увидеть и сейчас (162)

Советское наследие мы можем видеть и в наши дни: в...

Климатолог: прошла самая жаркая неделя июня  каким будет июль

Эта неделя была в Литве необычной – почти каждый день...

Президентские выборы в Беларуси: зазеркалье и принуждение к радикализации (5)

Колючая проволока белорусского избирательного...

|Maža didelių žinių kaina