По словам жены журналиста, о спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) знала не только она, но и их 11-летняя дочь Катя, которой сказали, что папу на самом деле не убьют. Девочке за день до спецоперации сообщили, что, "папа суперагент, который ловит преступников и бандитов", "и ему нужно для этого сняться в кино, поэтому все будут думать, что он умер, а на самом деле он через пару дней оживет".

Во время операции Катя находилась у друзей семьи. О "смерти" отца она узнала по интернету от одноклассников. Девочке начали присылать ссылки на новости и выражать сочувствие. Она позвонила матери и сказала, что не знает как реагировать. Мама посоветовала выключить интернет и никому не отвечать. Сейчас же, спустя больше месяца после "покушения" и одноклассники, и учителя Кати радуются, что ее папа жив, с ней никто не поссорился, добавила она.

Сама Ольга узнала о готовящейся операции сразу после мужа. За несколько дней до "убийства" Бабченко рассказал, что к нему приходили на работу сотрудники СБУ и рассказали, что на него готовится покушение.

"Аркадий сказал, что надо поймать гадов, потому что они не только готовят покушение на его жизнь, но планируют и другие покушения и теракты. И Аркадий сразу сказал мне, что уже принял решение. Я, естественно, с ним согласилась", - собщила женщина. Через несколько дней с Ольгой Бабченко встретились сотрудники спецслужб, рассказав, какой вырисовывается план действий и какая роль отведена ей.

По признанию Ольги, тогда было непонятно, кто найдет "тело" Аркадия и вызовет спасательные службы. В СБУ хотели, чтобы это сделала жена, но она сопротивлялась, понимая, что потом ее все будут обвинять в циничности. "Незадолго до проведения операции нам сказали, что других вариантов нет" - сказала она.

"Покушение": "киллер" с гильзами и плачущие друзья

Среди посвященных в инсценировку, по словам Ольги, помимо них с дочерью, были ее мать, мать Аркадия Бабченко, сотрудники "скорой" и работники морга. "Знали какие-то люди в полиции, но не те, кто приходил к нам домой", - сказала она в интервью NEWSru Israel.

В среду, 23 мая, Бабченко позвонил жене и сообщил, что спецоперация будет в пятницу. Они с Катей приехали в Киев из Москвы в четверг, но "покушение" отложили. В итоге "убийство" произошло во вторник, 29 мая. О начале операции супругов предупредили после обеда. "Ну и тут я поняла, что обратного пути нет. Знаете, это как роды, когда ты понимаешь, что процесс уже не остановить", - призналась Ольга.

Дочь немедленно отправили к друзьям. К вечеру в квартиру к Бабченко пришли два сотрудника СБУ, которые проинструктировали Аркадия и Ольгу. Они также загримировали журналиста. "Налили крови куда надо - на спину, в рот, в нос, учили падать. Закончили грим и инструктаж и ушли", - рассказала жена.

Через полчаса появился "киллер" - бывший участник АТО Алексей Цимбалюк. "Он сказал Аркадию: "Доброго здоровьичка". Аркадий ответил: "И вам не хворать". "Киллер" не стрелял, а только побросал гильзы. По словам супруги журналиста, за несколько дней до операции майку Аркадия отвезли на стрельбище и прострелили несколькими пулями.

Сразу после ухода "киллера" Ольга вызвала полицию и "скорую". Полиция приехала через пять минут. "Труп" никто не трогал. Только "посмотрели сбоку, что вроде дышит". Еще через пять минут приехала "скорая" с медиками, которые были в курсе дела. Через час после "покушения" прибыла следственная группа. Примерно в час ночи следователи ушли.

По словам Ольги, она все время была а связи с коллегой Бабченко Айдером Муждабаевым. После ухода полиции он поднялся в квартиру и начал плакать, так как не знал о постановке. "Я когда вспоминаю, все внутри переворачивается. Невыносимо видеть, как твой близкий друг оплакивает Аркадия и винит себя. Он чувствовал себя виноватым и просил у меня прощения за то, что уговорил Аркадия остаться в Киеве и пойти работать на канал ATR. Но я могла только плакать вместе с ним", - рассказала жена Бабченко. Минут через пять пришли и остальные друзья ее мужа.

Все стали звонить и писать, когда о "смерти" Бабченко сообщили СМИ. "Где-то с десяти вечера и до часу ночи был просто ад", - призналась Ольга. По ее словам, если бы ей пришлось пережить еще один день такого ужаса, она бы, "наверное, сошла с ума". Но разоблачение состоялось на следующий день.

После "воскрешения" Бабченко были обиженные

После "воскрешения" журналиста некоторые родственники очень обиделись, подумав, что супруги предатели, поскольку ничего им не рассказали. "Кто-то говорил, что все это театр, и никакого покушения не было", - рассказала Ольга NEWSru Israel, отметив, что они "принципиально не стали заниматься ликбезом".

В настоящее время семья живет на охраняемой территории, под круглосуточной охраной. Рядом с нами постоянно находятся вооруженные люди. "Мы практическим ни с кем не общаемся, только по видеосвязи. Выезжаем куда-то крайне редко", - сказала Ольга, добавив, что не знает, сколько еще им придется жить на таком осадном положении.

Напомним, об убийстве Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, стало известно вечером 29 мая. Однако уже на следующий день сам Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины, а глава ведомства Василий Грицак сообщил, что информация об "убийстве" была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

По данным следствия, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа, который якобы получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил Алексею Цимбалюку за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранительные органы Украины задержали Германа, сейчас он остается под стражей.