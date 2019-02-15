"В четверг около 23:00 по парижскому времени (01:00 мск) "желтые жилеты" появились у офиса газеты "Последние новости Эльзаса" в Страсбурге, - отмечается в заявлении. - Некоторые из них разместились у дверей в типографию". Свои действия манифестанты объяснили протестом против "ложных новостей", которые, по их мнению, распространяет издание.

На место акции прибыли почти два десятка сотрудников полиции, которые вели переговоры с "желтыми жилетами". "Выпуск всех наших изданий гарантирован, но с возможными задержками в распространении", - добавляется в сообщении газеты.

Аналогичный инцидент произошел в этот же день в городе Тонон-ле-Бен на западе Франции. Там "желтые жилеты" ворвались в редакцию газеты "Dauphine Liberee" и устроили беспорядок. Протестные акции во Франции часто сопровождаются нападениями на журналистов, которых некоторые участники движения обвиняют в распространении фальшивых новостей о "желтых жилетах".

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. Они проводились по субботам. Сначала люди выступали против повышения цен на топливо. Однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро, после чего власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее. Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

30 декабря по Франции прокатилась седьмая волна манифестаций "желтых жилетов", которые теперь, помимо отмены повышения тарифов на автомобильное топливо и введения налогового моратория, требуют отставки главы государства и проведения "референдумов гражданской инициативы" для утверждения новых законов.

4 января французские стражи порядка, применив слезоточивый газ, смогли помешать попытке участников протеста заблокировать подъездные пути к двум нефтехранилищам в окрестностях Тулузы. 5 января по стране прокатилась восьмая волна протестов, которая во многих городах, в том числе в Париже, сопровождалась поджогами и стычками манифестантов с полицейскими.

В МВД сообщили, что всего в этот день 50 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции.

Между тем 7 января поддержку "желтым жилетам" выразил вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо. "Желтые жилеты, не сдавайтесь. Из Италии мы следим за вашей борьбой с первого дня вашего появления. Мы знаем, что питает ваш дух и почему вы решили выйти на улицы, чтобы заставить вас услышать", - написал политик на интернет-странице правящего "Движения "5 звезд", лидером которого он является.

Ранее представители итальянской партии утверждали, что их приход к власти позволил избежать подобного уличного протестного движения в Италии. При этом лидер коалиционной правящей партии "Лига" Маттео Сальвини отметил, что разделяет право людей протестовать против тех, кто ими управляет, но "жестко и решительно осуждает любое насилие".

Между тем позже стало известно, что 5 января во время очередной акции "желтых жилетов" в Руане были избиты группа журналистов французского телеканала BFM и их телохранители. Еще одна журналистка телеканала получила ранение ноги при взрыве петарды во время протестов на Елисейских полях в Париже. в знак протеста против нападений на журналистов сотрудники канала отказались освещать в прямом эфире акции "желтых жилетов".