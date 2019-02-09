Активисты "желтых жилетов", выходящие в знак протеста на улицы тринадцатую неделю подряд, вступили в субботу, 9 февраля, в столкновения с полицией в районе здания Национального собрания на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Несмотря на беспорядки, колонна митингующих продолжила движение в сторону здания Сената на востоке Парижа.
Как передает агентство AFP со ссылкой на очевидцев, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.
По предварительным данным, пострадавший - фотограф, спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.
Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.
В последнее время численность митингующих пошла на спад. По данным МВД страны, в минувшую субботу на улицы вышли около 58,600 тыс. протестующих, сами активисты говорили о 116 тыс. демонстрантов. На начало протестов - в ноябре 2018 года - число манифестантов достигало 280 тыс.
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