В центре Парижа фотографу, занимавшемуся съемкой "желтых жилетов", в результате детонации светошумовой гранаты оторвало кисть. Акции протеста проходят также в Бордо, Тулузе и Нанте.
© Sipa / Scanpix

Активисты "желтых жилетов", выходящие в знак протеста на улицы тринадцатую неделю подряд, вступили в субботу, 9 февраля, в столкновения с полицией в районе здания Национального собрания на левом берегу Сены, напротив площади Согласия. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Несмотря на беспорядки, колонна митингующих продолжила движение в сторону здания Сената на востоке Парижа.

Как передает агентство AFP со ссылкой на очевидцев, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.

По предварительным данным, пострадавший - фотограф, спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.

Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.

В последнее время численность митингующих пошла на спад. По данным МВД страны, в минувшую субботу на улицы вышли около 58,600 тыс. протестующих, сами активисты говорили о 116 тыс. демонстрантов. На начало протестов - в ноябре 2018 года - число манифестантов достигало 280 тыс.

Deutsche Welle
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