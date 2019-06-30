Жара в Европе: во Франции зафиксирован рекорд — +45,1°C

На юге Франции побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) в пятницу воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию.
© AP / Scanpix

Также в пятницу столбик термометра в городе Карпантрас (департамент Воклюз) поднялся до отметки 44,3 градуса по Цельсию.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зарегистрирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса по Цельсию. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.

Статьи по теме:
Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы  (3)
Середина июня в Литве в этом году – самая жаркая за 58 лет

Ранее в четырех департаментах страны — Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон — был объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. Почти во всех других регионах страны, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты из-за недостатка кондиционеров, больницы и дома престарелых приготовились к массовому наплыву пациентов.

Впервые в истории Франции красный уровень опасности из-за высоких температур был объявлен на столь обширной территории.

Красный уровень опасности был объявлен также в восьми областях Испании, в том числе в Каталонии, где лесные пожары охватили 6500 га. Существует опасность, что огонь может охватить площадь в 20 тысяч гектаров. Таких масштабных лесных пожаров в Испании не было почти 20 лет.

В пятницу в Испании от теплового удара скончался 17-летний подросток, который работал на одной из ферм в Андалусии. Вернувшись после работы в поле, он прыгнул в бассейн, в воде у него начались судороги, подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В четверг прямо на улице в испанском городе Вальядолид скончался пожилой мужчина. По мнению врачей, смерть была вызвана тепловым ударом.

Чрезвычайное положение в связи с аномальной жарой объявлено также в 16 итальянских городах.

В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду — воздух прогреется до +40°C.

Синоптики предупредили, что в этом году лето в Европе станет самым жарким с 2003 года. Причины погодной аномалии — шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Хотя в целом подобные периоды аномальной жары для Европы не новость, в последние годы они значительно участились из-за климатических изменений, вызванных глобальным потеплением.

"Периоды аномально жаркой погоды — бесшумные убийцы. В 2003 году такая аномалия унесла в Европе 70 тысяч жизней … Жаркое лето прошлого года в Германии привело к смерти по меньшей мере 1000 человек", — пишет в "Твиттере" климатолог Потсдамского университета Штефан Рамшторф.

На этот раз, говорят ученые, жертв может быть даже больше, поскольку лето только началось и многие европейцы еще не успели адаптироваться к высоким температурам.

Статьи по теме:

Пользователи в фейсбуке поделились интересной записью: лось бежит через обмелевший Неман

В Литве уже в течение некоторого времени стоит почти...

Апокалиптический сценарий климатолога: началась цепная реакция, которую так просто не остановить (13)

Несмотря на то, что жара уходить из Литвы , похоже, ещё...

В правительстве Литвы спорят об амбициях ЕС остановить изменения климата (4)

Правительство Литвы в среду обсудит, поддержать ли...

От жары в Индии за день погибли 40 человек и началась вспышка вирусного энцефалита (ВИДЕО) (2)

Индия страдает от сильной жары. Самая тяжелая ситуация...

В Литву возвращается жара: конец недели обещает быть бурным (5)

Первый день этой недели обещает быть облачным с...

В мире

Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Встреча с Кимом будет короткой, просто чтобы пожать...

Reuters: переговоры между режимом Мадуро и венесуэльской оппозицией могут возобновиться

Правительство Николаса Мадуро и команда лидера...

Жара в Европе: во Франции зафиксирован рекорд — +45,1°C

На юге Франции побит абсолютный температурный рекорд. В...

Эрдоган: Трамп передумал вводить санкции против Турции за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с...

ЕС и Иран начали использовать новый финансовый механизм для обхода санкций США

Первые трансакции по финансовому механизму Instex между...

TOP новостей

Женщин на пути к женскому пляжу ждет полоса препятствий (18)

Женщины стараются не ходить на женский пляж в Мелнраге....

Налоговая амнистия в Литве принесла в бюджет 28 млн. евро (1)

Сотни жителей Литвы и компаний воспользовались...

Nutella Coca-Cola

Есть ли в ЕС двойные стандарты в качестве продуктов питания? (20)

Страны в восточной части Евросоюза утверждают, что...

Kęstutis Staneliūnas Ala Naumova

Дочь богатого предпринимателя – самая известная проститутка в Вильнюсе (103)

Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который...

Жителей Паневежиса переполошил украинский военный самолет (8)

29 июня вечером паневежцы переполошились, они заметили,...