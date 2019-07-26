Из-за резкого повышения температуры воды в реке Везер в пятницу ожидается отключение атомной станции Гронде в Нижней Саксонии. Как заявили агентству dpa в эксплуатирующей станцию организации, мощность реактора должна быть снижена, если температура в течение нескольких дней превышает 26 градусов Цельсия.

Выше сорока градусов



Отметку в сорок градусов Цельсия впервые в истории метеонаблюдений преодолел столбик термометра в Бельгии, остановившись на цифре 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается в Голландии, где температура оказалась лишь на 0,2 пункта ниже, чем в соседней стране.

В столице Франции температурный рекорд также обновлен. В четверг французская метеослужба зафиксировала в Париже +42,6 градуса Цельсия. Предыдущее достижение - +40,4 градуса Цельсия - было зафиксировано во французской столице более 70 лет назад, 28 июля 1947 года.

Не обошлось и без человеческих жертв. В Австрии от последствий обезвоживания погиб двухлетний мальчик, который незаметно от родителей залез в их машину во дворе дома и заснул. Его доставили в больницу в Граце, но усилия медиков оказались напрасны.