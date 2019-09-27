Как политик, Ширак прошел радикальную трансформацию — от решительного антиевропейского настроя своего учителя и предшественника де Голля до активной приверженности идее европейской конституции, с негодованием отвергнутой французскими избирателями.

Его отказ поддержать возглавленное США вторжение в Ирак еще больше ухудшили и без того напряженные отношения с британским премьер-министром Тони Блэром.

Внутри страны репутация Ширака пострадала, когда уже после ухода из Елисейского дворца он был признан виновным в деле о коррупции, относящемся к периоду, когда он занимал пост мэра Парижа.

Жак Рене Ширак родился в 1932 году в семье управляющего банком, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании Dassault.

Во время учебы в престижной Национальной школе администрации, где готовят элиту государственных служащих Франции, он увлекался идеями коммунизма и пацифизма.

Ширак служил в армии и был ранен во время колониальной войны в Алжире.

В 60-е годы он был помощником последователя де Голля, премьер-министра Жоржа Помпиду.

Именно Помпиду обратил внимание на молодого многообещающего политика и ввел его в 1967 году в состав правительства.

Переломным для голлистов стал 1964 год.

Ширак, уже находившийся в центре политической жизни страны, возглавил борьбу против официального кандидата от голлистской партии на пост президента Жака Шабан-Дельмаса и поддержал Валери Жискар д'Эстэна.

Омраченная скандалами репутация

В знак благодарности ставший президентом д'Эстэн в 1974 году назначил Ширака премьер-министром. Ему было всего 41 год.

Еще через два года наступил очередной раскол.

Ширак, добивавшийся увеличения собственных полномочий в противовес становившемуся все более и более авторитарному д'Эстэну, не только покинул пост главы правительства, но и сформировал свою собственную неоголлистскую партию.

В 1977 году Ширак был избран мэром Парижа. На этом посту он провел 18 лет.

Однако его пребывание во главе столицы Франции было омрачено многочисленными политическими и финансовыми скандалами, которые сильно подорвали его репутацию.

У него были президентские амбиции, и в 1981 году он — без успеха — принял участие в выборах, проиграв социалисту Франсуа Миттерану.

В 1986 году, в период "сосуществования" между левыми и правыми во французской политике, Миттеран вновь сделал Ширака премьер-министром. Однако отношения между двумя политиками оставались напряженными. Ширак считал, что президент слишком вмешивается в полномочия главы правительства.

Миттеран, впрочем, мало внимания обращал на недовольство Ширака. Его собственное прозвище — "Dieu" (Бог) — вполне отражало его имперский имидж.

В 2011 году суд признал Ширака виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам тюрьмы условно. Коррупционный скандал касался выплат членам его партии "Объединение в поддержку республики" за работу на несуществующих должностях.

Раздражитель

Во время своего второго президентского срока Ширак потерпел поражение в противостоянии со студентами, которые своей забастовкой вынудили его отказаться от планов изменения системы университетского образования.

Ожесточенной критике подверглась и та роль, которую он сыграл в освобождении французских заложников в Ливане в 1988 году. Многие считали, что он пошел на сделку с Ираном, поддерживавшим захвативших заложников боевиков. Сам он это категорически отрицал.

Спустя буквально несколько дней он вновь проиграл президентские выборы Миттерану и ушел из правительства.

Наконец, победив на следующих выборах, в 1995 году, он уже через два месяца вызвал негодование по всему миру, после того как объявил о возобновлении Францией ядерных испытаний в южной части Тихого океана.

Во время проводившихся на атолле Муруроа испытаний на соседней французской территории Таити прошли массовые демонстрации протеста, вылившиеся в беспорядки с применением насилия. Успокоить их удалось лишь тогда, когда президент отправил на Таити части Иностранного легиона.

Он жестко подавил акции протеста экологических групп. По его приказу судно активистов "Гринпис" было захвачено.

Напряженность

Ширак продолжал политику тесного сотрудничества с Германией и неоднократно говорил, что краеугольным камнем европейской интеграции является совместное франко-германское лидерство на континенте.

Его упрекали в искусственном завышении учетной ставки во Франции ради вытеснения немецкой марки. Он говорил, что такова цена, которую надо платить за введение единой европейской валюты. Именно под руководством Ширака Франция в конце концов вступила в еврозону.

Однако внутри страны ничто не могло скрыть поразившие французское общество проблемы. Высокая безработица и растущая люмпенизация привели к непреодолимому кризису доверия к политикам и политике в целом.

Взлет популярности крайне правого "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена в ходе президентских выборов 2002 года встряхнул французскую политику.

Ле Пен и Ширак оказались во втором туре один на один.

Несмотря на то, что ультраправый кандидат потерпел полное поражение, результаты выборов породили больше вопросов, нежели ответов о судьбе демократии во Франции.

Непреклонный Ширак

На время репутация Ширака укрепилась благодаря его непримиримой оппозиции по отношению к войне в Ираке.

Его отказ участвовать в какой-либо интервенции привел в ярость многих в США и осложнил отношения между ним и британским премьером Тони Блэром, однако Ширак оставался непреклонен.

"У Америки в этом деле своя собственная точка зрения. Американский президент говорит, что не изменит своей позиции, и я это полностью понимаю. У Франции — собственная позиция, и она также не собирается ее менять", — заявил Ширак в интервью Би-би-си в 2004 году.

"Но это не означает, что мы относимся друг к другу неуважительно", — добавил он.

Его мечта о Европе, возглавляемой Францией и Германией, пошла ко дну после того, как с расширением ЕС в альянс вступили новые страны-члены из Восточной Европы и это радикально изменило прежний баланс власти.

Несмотря на устроенные в 2004 году празднования по случаю 100-летия "Сердечного союза" (Entente Cordiale) между Британией и Францией, отношения двух стран становились все более натянутыми.

Особенное раздражение вызывала тема компенсации, получаемой Британией из бюджета ЕС. После одного из саммитов Ширак открыто высказал свое раздражение в адрес Тони Блэра.

"Лично я сожалею по поводу того, что Соединенное Королевство отказалось оплатить честную и разумную долю расходов на расширение ЕС", — заявил Ширак в 2005 году.

Потеря доверия

В мае 2005 года французская общественность решительно отвергла проект конституции ЕС, и это имело эффект землетрясения как для французской политической элиты, так и для человека, чье политическое наследие оказалось под ударом.

Сразу же после голосования президент, выглядевший довольно подавленным, появился на национальном телевидении.

"Давайте не будем обманывать сами себя", — сказал он.

"Это решение Франции неизбежно создает сложную ситуацию для защиты наших интересов в Европе. Мы должны ответить на это, объединившись ради одного — наших национальных интересов", — призвал Жак Ширак.

В том же году Париж проиграл конкурс на проведение Олимпиады 2012 года, и эта неудача стала символом потери доверия к администрации Ширака.

Его второй президентский срок подошел к концу в 2007 году. Четыре года спустя уже испытывающий проблемы со здоровьем экс-президент был приговорен к условному тюремному сроку по обвинениям в коррупции, связанным с его пребыванием на посту мэра Парижа.

Националист голлистской традиции, Жак Ширак был человеком выдающихся политических талантов, удивительной харизмы и личного обаяния.

Критики называли его политическим "флюгером". Однако за 40 лет карьеры политический климат в стране изменился, а его собственные умения и навыки, когда-то впечатляющие, постепенно угасли.

Жак Ширак был политическим долгожителем. Он ушел из политики менее 10 лет назад, при этом по длительности непрерывного пребывания у власти ему до сих пор практически нет равных в Европе.