Жаир Болсонару приведен к присяге в качестве президента Бразилии

Трамп поздравил Болсонару в Твиттере, написав ему: "США с тобой!". Бразильский лидер ответил ему также в Твиттере: "Под защитой Бога мы принесем процветание и прогресс нашим людям!".
Болсонару является последним в ряду крайне правых лидеров по всему миру, которые пришли к власти на волне недовольства избирателей нынешним истеблишментом.
В своей инаугурационной речи Болсонару пообещал упростить законы о праве на оружие, укрепить положение силовых структур и готовить подрастающее поколение "к рынку труда, а не к политической воинственности".
Он также пообещал "уважать нашу иудейско-христианскую традицию" и заблокировать шаги по легализации абортов.
Болсонаро общался с тысячами своих сторонников, собравшихся перед президентским дворцом, пообещав им, что он "освободит Бразилию" от социализма и политкорректности.
Безопасность церемонии инаугурации главы государства обеспечивали более 3000 полицейских в столице страны – городе Бразилиа.
Делегацию США на церемонии возглавил госсекретарь Майк Помпео.
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