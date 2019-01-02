Жаир Болсонару приведен к присяге в качестве президента Бразилии

Трамп поздравил Болсонару в Твиттере, написав ему: "США с тобой!". Бразильский лидер ответил ему также в Твиттере: "Под защитой Бога мы принесем процветание и прогресс нашим людям!".

Болсонару является последним в ряду крайне правых лидеров по всему миру, которые пришли к власти на волне недовольства избирателей нынешним истеблишментом.

В своей инаугурационной речи Болсонару пообещал упростить законы о праве на оружие, укрепить положение силовых структур и готовить подрастающее поколение "к рынку труда, а не к политической воинственности".

Он также пообещал "уважать нашу иудейско-христианскую традицию" и заблокировать шаги по легализации абортов.

Болсонаро общался с тысячами своих сторонников, собравшихся перед президентским дворцом, пообещав им, что он "освободит Бразилию" от социализма и политкорректности.

Безопасность церемонии инаугурации главы государства обеспечивали более 3000 полицейских в столице страны – городе Бразилиа.

Делегацию США на церемонии возглавил госсекретарь Майк Помпео.