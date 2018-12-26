Как сообщают итальянские СМИ, подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали из домов на улицу и провели остаток ночи в автомобилях.
Как сообщается, повреждены несколько зданий. Вулкан Этна начал извергаться 24 декабря, после чего в этом регионе произошло несколько подземных толчков.
Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании.
Людям, находившимся на склоне вулкана, рекомендовали срочно покинуть опасное место.
Землетрясение произошло в 03:19 по местному времени в районе коммуны Виагранде.
Отмечается, что в городе Катания, где живет около 300 тыс. человек, из-за землетрясения шатались дома.
В марте ученые сообщил, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год.
Этна сползает вниз по очень пологому склону с наклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений.
Геологические исследования в других частях света показывают, что подобные явления могут привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.
Однако ученые, изучавшие Этну, подчеркивают, что в критическую стадию ситуация здесь может войти лишь через несколько столетий, а то и тысячелетий. Более того, пока нет свидетельств того, что это вообще произойдет.
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