Одна девочка была спасена из-под завалов.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может возрасти.

Поиски людей продолжаются.

Во многих штатах в центральной чести Мексики имеются серьезные разрушения.

По всей стране рухнули десятки зданий, в том числе и церкви, в которых в момент замлетрясения находились прихожане.

Всего от стихийного бедствия пострадали 209 школ, из них 15 разрушены.

В Мехико многие семьи, в особенности с детьми, провели ночь в парках и на улицах, опасаясь новых подземных толчков.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощного землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.





Что произошло в школе?

Здание школы Энрике Ребсамен в южном районе Мехико полностью разрушено.

Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сказал, что из здания удалось спасти 11 человек, двое детей и один взрослый считаются пропавшими без вести.

Погиб 21 ребенок. Местная пресса ранее сообщала о большем числе погибших в рухнувшей школе.

Завалы на месте здания школы разгребают более 500 военнослужащих, а также 200 полицейских и волонтеров.

Имя девочки, найденной в среду выжившей в руинах здания, не сообщается.

Агентство Рейтер пишет, что спасатели обнаружили ребенка, заметив шевелящуюся руку среди завалов. Пока шли спасательные работы, пострадавшей подавали воду при помощи специального насоса.

Почему Мексика настолько подвержена столь сильным землетрясениям? Ответ кроется в географическом положении страны.

Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский "огненный пояс", или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья обеих Северной и Латинской Америк.

"Порядка 90% всех землетрясений в мире (и 80% самых сильных из них) происходит в пределах "огненного пояса", - сказал в беседе с BBC Mundo Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.

Помимо Месики, в восточной части "огненного пояса" расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.

"На дне Тихого океана располагается несколько тектонических плит, и высокая сейсмическая активность в районе "огненного пояса" обусловлена их смещением и давлением друг на друга, в результате чего аккумулируется энергия, требующая высвобождения", - говорит Тавера.

Кроме того, в районе "огненного пояса" расположено более 75% всех мировых вулканов - как действующих, так и потухших. Всего здесь насчитывается 452 кратера.

Эпицентр землетрясения двухнедельной давности располагался в 137 км к юго-востоку от города Тонала в штате Чьяпас.

15 человек погибли во время мессы в церкви близ вулкана Попокатепетль. В результате землетрясения также произошло незначительное извержение самого вулкана.

В городе Атцала, в штате Пуэбла, обрушилась церковь во время крещения ребенка. 11 человек, в том числе и младенец, погибли.