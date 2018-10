В минувшую пятницу молодой авиадиспетчер руководил взлетом пассажирского самолета в аэропорту Палу на острове Сулавеси в тот момент, когда началось сильное землетрясение, но отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не оторвался от земли.

После того как самолет оказался в воздухе, диспетчеру не оставалось ничего другого, как выпрыгнуть из окна башни, так как другие пути наружу уже были недоступны. Он скончался по пути в больницу от множественных травм.

"Агунг был предан своей профессии до самого конца и не покинул командно-диспетчерский пункт, пока самолет не оторвался от земли", - говорится в заявлении главного управления гражданской авиации Индонезии.

"Спас от смерти сотни человек"

В пятницу Антониус Гунаван Агунг контролировал взлет рейса авиакомпании Batik Air, когда начались подземные толчки.

Его коллеги, не занятые в тот момент управлением воздушным движением, эвакуировались из четырехэтажной башни, в то время как он остался на связи с экипажем.

Отрыв лайнера от земли совпал с особо сильным толчком, в результате которого начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра.

Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.

По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера, скорее всего, спас от гибели сотни пассажиров.

В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени. Его коллеги также предоставили прессе фотографии, на которых военные перевозят тело Антониуса Гунавана Агунга для захоронения.

Соцсети активно обсуждают поступок молодого человека, пользователи называют его героем.

A heroic act.

Safe flight to Heaven, Agung.

Rest In Peace. 🙏🏽 https://t.co/Cez835sWJh

— Gerlien C. Tampilang (@gctampilang) September 29, 2018