Землетрясение в Хорватии: семеро погибших, под завалами ищут выживших

В городе Петриня с населением около 20 тыс. человек, расположенном примерно в трех километра от эпицентра, погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил во время визита в город премьер-министр Андрей Пленкович.
Мэр близлежащего города Глина сообщил СМИ, что там погибли пятеро местных жителей. Еще один погибший был обнаружен под руинами церкви в городе Жажина.
Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил обстановку в Петрине с разбомбленным во время чеченской войны Грозным. Премьер Пленкович сказал журналистам, что город больше непригоден для жизни.
В городе обрушился детский сад, но внутри никого не было. Приостановлена работа атомной электростанции Кршко, которая принадлежит Хортватии и Словении.
По данным хорватских СМИ, одна женщина была найдена живой под обломками мэрии Петрини. По словам мэра города, примерно половина зданий здесь была уничтожена подземными толчками, под обломками продолжают искать выживших.
В момент, когда мэр говорил с журналистами, в Петрине начались повторные толчки.
Pogledajte trenutak kada se zatresla #Petrinja pic.twitter.com/bZQxtGpU3f— TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) December 29, 2020
"Мы достаем людей из машин и не знаем, мертвы они или ранены", — сказал мэр Петрини Даринко Думбович в интервью местному телеканалу N1. "Люди в панике ищут своих родных", — добавил он.
Сильнейшее землетрясение в истории наблюдений
Толчки ощущались и в столице Хорватии, Загребе, а также в соседних Боснии и Сербии, и дошли даже до Италии.
"Вся плитка в ванной поломана, вся посуда на полу", — пожаловалась 72-летняя местная жительница Марица Павлович агентству Франс пресс. "Мы бы не смогли вернуться домой, даже если хотели бы, потому что нет электричества", — добавила она.
В близлежащем городе Сисак тоже было ранено несколько человек.
Землетрясение началось в 11:19 по Гринвичу (14:19 по московскому времени), оно произошло на глубине около 10 километров. Примерно через час последовали новые толчки.
В Петриню со всей страны стягивают спасателей для ликвидации последствий.
По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков. Схожее по силе землетрясение произошло в 1880-м году неподалеку от Загреба.
Как передает корреспондент Би-би-си на Балканах, президент и премьер-министр Хорватии прибыли в Петриню в течение двух часов после первых толчков. Для жителей города это стихийное бедствие — тяжелый удар, поскольку город значительно пострадал во время войны за независимость Хорватии в 1990-х и с тех пор был восстановлен, напоминает наш корреспондент.
Лидеры Хорватии обещали выделить средства для того, чтобы вновь построить разрушенные дома. Но местному населению придется встречать Новый год во временном жилье, и они пока не знают, когда смогут вернуться в свои дома.
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