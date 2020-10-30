Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, сообщения о погибших

Служба геологических наблюдений США оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6.
Сообщается, что в Турции погибли четыре человека, и 120 получили травмы. В городе Измир обрушились 20 зданий. Колебания почвы ощущались в Стамбуле, Афинах и на Крите.
Землетрясение вызвало мини-цунами, затопившее порт Самос.
Землетрясения - не редкость в регионе.
24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.
19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.
17 августа 1999 года в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в городе Измит неподалеку от Стамбула погибли 17217 человек, были ранены почти 45 тысяч, и около 600 тысяч остались без крова.
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