Землетрясение на Тайване: двое погибших, более 100 раненых

По меньше мере два человека погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в тайваньском городе Хуалянь, заявил глава правительства Тайваня Вильям Лай.
© AP / Scanpix

"К сожалению, два человека погибли, еще у 114 - легкие или тяжелые травмы," - заявил премьер на экстренном совещании правительства.

Как сообщают пожарные, по меньшей мере четыре здания в центре города частично обрушились или получили повреждения.

Среди этих зданий - десятиэтажный отель Marshal, расположенный недалеко от центра города, и многоквартирный дом.

Внутри по-прежнему остаются люди. Спасателям удалось освободить из двух полуразрушенных зданий 28 человек.

"Мы знаем, что внутри здания остаются люди, потому что в окнах отеля виден свет," - сказал Би-би-си один из очевидцев.

Постояльцы отеля подают из окон сигналы с помощью мобильных телефонов, добавил очевидец.

Также повреждено здание одного из ресторанов и военный госпиталь. О находящихся внутри этих зданий людях не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном побережье Тайваня в городе Хуалянь, столице одноименного уезда, во вторник.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.

В воскресенье вечером в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовало два афтершока меньшей силы.

Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.

На Тайване часто происходят разрушительные землетрясения - остров находится на границе разлома тектонических плит.

В 2016 году жертвами землетрясения на юге острова стали 100 человек.

В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6, жертвами которого стали более двух тысяч человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Дональд Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне (7)

Президент США Дональд Трамп призвал Пентагон...

ФОТО: Снегопад парализовал Париж и север Франции (1)

На севере Франции обильные снегопады привели к...

Землетрясение на Тайване: двое погибших, более 100 раненых

По меньше мере два человека погибли и более 100...

Как Цой с Высоцким поссорили украинцев в интернете (6)

В украинском онлайн-пространстве не утихают споры по...

В Германии осуждены члены "русской мафии" по уходу за больными и стариками (7)

От двух до семи лет лишения свободы получили девять...

TOP новостей

Дорожает не только картошка – литовские овощеводы озвучили цены (26)

В магазинах Литвы растут цены на большую часть овощей,...

16 февраля проезд в общественном транспорте столицы Литвы будет бесплатным (11)

16 февраля в 100-летие восстановления Литовского...

Эксперимент подтвердил: выходцы из Восточной Европы работают быстрее, чем британцы литовцы уже не спешат на фермы (30)

В рамках эксперимента британская молодежь попробовала...

В литовском скандале #metoo – и дизайнер Юозас Статкявичюс (11)

Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс...

Комиссия проверила еду, которой кормят пациентов Вильнюсской больницы (14)

7 февраля в Республиканскую вильнюсскую...