Землетрясение на Тайване: двое погибших, более 100 раненых

"К сожалению, два человека погибли, еще у 114 - легкие или тяжелые травмы," - заявил премьер на экстренном совещании правительства.

Как сообщают пожарные, по меньшей мере четыре здания в центре города частично обрушились или получили повреждения.

Среди этих зданий - десятиэтажный отель Marshal, расположенный недалеко от центра города, и многоквартирный дом.

Внутри по-прежнему остаются люди. Спасателям удалось освободить из двух полуразрушенных зданий 28 человек.

"Мы знаем, что внутри здания остаются люди, потому что в окнах отеля виден свет," - сказал Би-би-си один из очевидцев.

Постояльцы отеля подают из окон сигналы с помощью мобильных телефонов, добавил очевидец.

Также повреждено здание одного из ресторанов и военный госпиталь. О находящихся внутри этих зданий людях не сообщается.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном побережье Тайваня в городе Хуалянь, столице одноименного уезда, во вторник.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.

В воскресенье вечером в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовало два афтершока меньшей силы.

Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.

На Тайване часто происходят разрушительные землетрясения - остров находится на границе разлома тектонических плит.

В 2016 году жертвами землетрясения на юге острова стали 100 человек.

В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6, жертвами которого стали более двух тысяч человек.